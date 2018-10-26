В Даугавпилсе появился новый сувенир – "Конфеты от Никулина"

Даугавпилсское кафе Pasaules brīnumi является единственным местом в Европейском союзе, где можно приобрести очень необычный сувенир "Конфеты от Никулина".

В том самом месте, где сейчас находится популярное в Даугавпилсе кафе, когда-то располагался фирменный магазин кондитерской фабрики "Красный Октябрь", крёстным отцом которого выступал известный и всеми любимый артист цирка, а также наш земляк Юрий Владимирович Никулин. Авторы данного проекта вместе с внуками Юрия Никулина решили дать вторую жизнь этим конфетам, которые производились более чем 20 лет назад.

Предприниматели, которые руководили цехом кондитерской фабрики "Uzvara" в Дагде, с энтузиазмом стали искать креативные формы продуктов и новые рынки сбыта. Для того, чтобы осуществить одну из своих идей, они встретились с директором Московского цирка Юрием Никулиным.

Латгальских предпринимателей Юрий Никулин встретил очень тепло и вскоре стал называть их своими земляками. Выяснилось, что его мама родилась в Ливенгофе (ныне Ливаны) и училась до 1915 года в женской гимназии Двинска (Даугавпилс). В 80-е годы ХХ века всеми любимый артист получил звание почётного гражданина Валмиеры. Предприниматели из Латгале предложили Юрию Владимировичу совместный проект – выпустить конфеты для цирка и назвать их "конфеты от Никулина". На что он ответил: "Мне предлагали выпускать водку и даже именные бутерброды, но конфеты еще никто не предлагал. Давайте попробуем". В процессе дегустации конфет, отправляя в рот орешек фундука в глазурном шоколаде он вдруг сказал - "Г....., но фкусное", и пояснил – "Внешне напоминает козлиные окатыши, в цирке всегда есть место для четвероногих артистов". Первый вариант коробки был отпечатан в Даугавпилсе тиражом 400 экземпляров по проекту художницы Московского цирка на Цветном бульваре Елены Сапожковой. Весила коробка 400 грамм и состояла из 2-х частей.

Ровно через месяц пробный экземпляр "конфет от Никулина" лежал на столе у Юрия Владимировича. Слегка удивившись расторопностью земляков, он попросил своих юристов подготовить авторский контракт, который был подписан через 5 дней. В разделе штрафных санкций был вписан пункт, по которому автор мог отозвать свое разрешение в любой момент, но должен был заплатить штрафные санкции в размере 1 российского рубля при курсе 1$=4500 рубля. Никулину шутка понравилась.

Второй вариант коробки был отпечатан в рижской типографии "Kvadra Pak" и внешне почти не отличался от первого. Но с учетом пожеланий Юрия Владимировича и всех, кому удалось подержать в руках ту коробку конфет, новая состояла уже из 3 частей и был добавлен сюрприз - "кубик Юрика", а вес сокращён до 325 грамм. Открывая коробку, оттуда неожиданно выпрыгивал картонный кубик. Эта коробка была представлена Никулину в октябре 1995 года и сразу оказалась в центре внимания на переговорах с финскими строителями нового здания Цирка на Цветном бульваре, которые отказывались выполнять некоторые работы по гарантии. В процессе переговоров, когда стороны исчерпали свои аргументы и "повисла пауза", Юрий Владимирович, как бы между прочим, предложил гостям из Финляндии попить чайку с "его именными конфетами, которые начали производить в Прибалтике". После того, как "кубик Юрика" неожиданно выпрыгнул из коробки конфет прямо в руки главному гостю, напряжение спало и переговоры закончились в пользу администрации цирка.

Сотрудничество с Юрией Никулиным продолжалось до августа 1997 года. Несмотря на высокие таможенные пошлины и другие препятствия на пути к "сладкому рынку" Москвы, Юрий Владимирович помогал этому проекту как мог. Когда казалось, были испробованы все возможности, он поддержал инициативу латгальских предпринимателей найти производителя конфет в Москве, а упаковку поставлять из Латвии. Благодаря его личной рекомендации начались переговоры с известной фабрикой "Красный Октябрь". Для ее директора, Анатолия Даурского, тоже нашего земляка "по маме", большим удивлением стала история появления никулинской коробки. Он устроил своему маркетинговому отделу настоящий разнос за то, что авторский контракт достался маленькой фабрике из Латгале, а не им. Идея была одобрена, но когда договор сотрудничества был уже на стадии подписания, Юрия Владимировича не стало. Тот договор так и не был подписан, но был подписан другой договор с "Красным Октябрем" о совместном открытии в Даугавпилсе первого фирменного магазина этой фабрики в Европе. Со временем рыночная экономика внесла свои коррекции и магазин перестал существовать.

Но сегодня проект "Конфеты от Никулина" получил новую жизнь. Орешки в шоколаде, которыми наполнены коробки "конфеты от Никулина", производятся на одной из кондитерских фабрик Даугавпилса. А спрятанный в коробке сюрприз - "кубик Юрика", ждёт каждого, кто откроет коробочку конфет. Даугавпилсские предприниматели подготовили посвящённую конфетам брошюру, которую можно взять в Туристическом информационном центре Даугавпилса.