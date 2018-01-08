В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов

Delfi Turgid
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В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов
Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Через месяц (с 9 по 11 февраля) в Елгаве вновь — уже в 20-й раз — пройдет Международный фестиваль ледяных скульптур. "Тургид" рассказывает все, что надо знать о фестивале.

Поскольку фестиваль — юбилейный, то организаторы решили провести его с небывалым ранее размахом. Так что посетителей ждут аж целых три места проведения: Почтовый остров, бульвар Яниса Чаксте и площадь герцога Екаба. Все три находятся в шаговой (даже для маленьких детей) доступности друг от друга, так что проблем с посещением всех трех не должно возникнуть решительно ни у кого.

Уже известно, что в фестивале примут участие 30 профессиональных скульпторов из 10 разных стран: Латвии, Литвы, России, Ирландии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Украины, Болгарии и Китая. Всего они построят 45 разных скульптур — 30 маленьких, над каждой из которых мастера будут трудиться индивидуально, и 15 больших (командная работа). Дополнительно будут изваяны специальные скульптуры для фотографирования с ними, а также построен натуральный ледяной бар.

В Елгаве вновь пройдет фестиваль ледяных скульптур: время, место, цена билетов
Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”

Работа закипит с 4 февраля, однако для посещения места установки скульптур будут открыты 9, 10 и 11 февраля — с пятницу по воскресенье. Развлекать гостей будут также "Mesa", "Bermudu divstūris", Саманта Тина и Тадас Римгайлс (Литва), а также участники латвийского "X factors", "My Radiant You" и DJ Rudd.

Билеты будут продаваться на месте, но их уже можно купить в кассах "Biļešu Paradīze" — обычный стоит 4 евро, а семейный (2+2) — 6 евро. Елгавчанам будет дешевле при покупке непосредственно на месте, всем прочим там — точно дороже.

Больше информации: www.festivali.jelgava.lv.

Source info

Delfi Turgid

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