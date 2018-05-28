В гостях у Гайзинькалнса: что посмотреть и посетить по соседству

Отправляясь в путешествие по Видземе, загляните на Гайзинькалнс — самую высокую точку Латвии. Однако помимо самого холма вас там ждут и другие любопытные места, пишет DELFI Tūrismagids.

Гайзинькалнс, который находится в Берзаунской волости, сильно менялся с течением времени. Абсолютная высота горки — 311,94 м над уровнем моря, а относительная — 61,6 м. В длину горка достигает около одного километра, а в ширину 650 метров.

С Гайзинькалнсом связаны некоторые предсказания. Само название "gaiziņs" произошло от латышского имени Gaiszinis и горка считается надежным предсказателем погоды: если Гайзиньш окутан туманом или от него поднимается туманная дымка, то не позднее, чем через три дня, ожидаются осадки.

В хорошую погоду с вершины Гайзинькалнса можно увидеть башни Цесвайнского замка, который находится в 24 километрах от холма. Но учтите, сделать крюк и заехать в замок просто так не получится – он закрыт на реставрацию до ноября 2018 года. Впрочем, 24 мая стартовала акция "Посетим усадьбы Балтии", в которой замок в Цесвайне принимает участие. О времени его работы можно узнать заранее на сайте www.visitbalticmanors.com.

После прогулки по Гайзинькалнсу можно посетить и другие интересные места. Лесной центр "Pakalnieši" находится в окрестностях Гайзиньша — в Вестиенской волости. Здесь можно многое узнать о лесе и отправиться на экскурсию, например, "Жилища животных". Это интерактивная природная тропа длиной в километр, на которой можно узнать о привычках лесных зверей и птиц, а также научиться распознавать их следы.

Foto: Madonas TIC

Интересна и экскурсия "Юный лесничий", во время которой посетители могут научиться пользоваться инструментами для измерения леса. Также здесь работают творческие мастерские — костюмированный театр и изготовление сувениров из природных материалов.

У подножья Гайзинькалнса расположена спортивная площадка и места для палаток, где можно отдохнуть, пройтись по природным тропам в сопровождении гида, прокатиться верхом на лошади или в повозке.

Foto: Madonas TIC

Зимой это место также открыто для активного отдыха — в двух километрах отсюда находятся четыре освещаемые трассы для катания на лыжах, сноуборде и баллонах. Трассы открываются примерно в декабре, когда выпадает снег и устанавливается минусовая температура.

Выходной дом "Piekūni" предлагает расслабиться в традиционной бане. Банный ритуал длится от двух до четырех часов и проводится для одного-двух человек.

Foto: Madonas TIC

Если вы не любите банный жар, то можете пройти три природные тропы — Пиекуна ("тропа странствий"), Эзера ("лесная тропа") и Сирдс ("тропа любви"). Для прохождения троп необходим гид, который научит чувствовать энергетику природы Гайзинькалнса. Услуги гида необходимо резервировать отдельно.

Foto: Madonas TIC

В Мадонском краю, в Лиезерской волости находится пчеловодческое хозяйство "Kalnu medus". Гордость хозяйства —пасеки, расположенные на высоте около 300 метров над уровнем моря. Гости хозяйства могут продегустировать и приобрести самые разные продукты пчеловодства — от цветочной пыльцы и перги до разных сортов меда и прополиса, собранных в окрестностях Гайзинькалнса. Посетители могут осмотреть здание Лубейского поместья и прогуляться по парку и дубовым аллеям. Необходима предварительная договоренность.