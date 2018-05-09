В конце мая в Юрмале пройдет Вселатвийский фестиваль мороженого

26 мая в рамках Юрмальского Kурортного праздника состоится Вселатвийский фестиваль мороженого. На этом мероприятии под отличную музыку можно будет попробовать почти 100 различных видов мороженого из разных уголков Латвии. Фестиваль мороженого пройдет на пляже в Дзинтари, напротив выхода улицы Турайдас к морю. Вход на мероприятие бесплатный.

В течение всего дня маленькие и большие любители сладкого по особо привлекательным ценам смогут попробовать разные виды мороженого, десерты и коктейли на любой вкус от таких популярных марок мороженого, как Pols, Ekselence, Tio, Kārums и Rasēns. Порадует гостей фестиваля и холодное лакомство от домашних производителей из разных регионов Латвии. Все гости фестиваля приглашаются принять участие в голосовании за вкус нового Юрмальского мороженого.

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"Лето, Юрмала и мороженое – это три слагаемых успеха "Фестиваля мороженого", которые сделали это мероприятие долгожданной традицией, открывающей самый теплый и самый вкусный сезон года. В этом году фестиваль вырос вширь – его территория увеличилась почти в два раза, здесь будет еще больше разных возможностей развлечься и для больших, и для маленьких гостей мероприятия. И, конечно же, будет уникальная возможность попробовать все новые виды нашего мороженого, которые мы подготовили специально к этому году – Ekselence в цветах латвийского флага и мороженое из лесного ореха с соусом из нуги, мороженое Pols на палочке в лимонной глазури, тягучее мороженое Rasēns со вкусом жевательной резинки и тропических фруктов, мороженое Tio на палочке с карамелью и вкусом лесного ореха, творожное мороженое Kārums с шоколадным соусом и вкусом лесных орехов", – рассказывает Сандра Усачева, бренд-менеджер мороженого Food Union.

Концерты Carnival Youth и других популярных музыкантов

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В этом году программу "Вселатвийского фестиваля мороженого" наряду с увлекательными развлечениями и конкурсами для всей семьи дополнит отличная музыка в исполнении любимых латвийских артистов. На мероприятии выступят популярная латвийская инди-рок-группа Carnival Youth, певицы Элза Розентале (Elza Rozentāle) и Эвилена Протектор (Evilena Protektor), а также неизменный "MC orķestris".

Бассейн с шариками, pop-up кафе и компьютерные игры – развлечения на любой вкус

Прямо на пляже гостей фестиваля будет ждать pop-up кафе, где можно будет неспешно насладиться приготовленными шеф-поваром десертами из мороженого и выпить чашечку вкусного кофе. Здесь же ценители красивых фото смогут принять участие в стильной фотосессии – незабываемые фотографии для них сделает профессиональный фотограф.

Foto: Publicitātes foto

Взрослые гости мероприятия смогут вспомнить детство и юность – покачаться на большущей лошадке-качалке и поиграть в легендарные игры 80-х и 90-х годов Super Mario, Teenage Mutant Ninja Turtles, Street Fighter и др.

Кроме того вас ждет особый аттракцион – слэклайнинг, где при поддержке профессионального инструктора любой желающий сможет проверить свое чувство равновесия, пройдя по эластичному канату. А также показательные выступления на равновесие с элементами акробатики.