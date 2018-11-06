В Латвии начнет работать гигант польской туристической индустрии

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В Латвии начнет работать гигант польской туристической индустрии
Foto: F64

В Латвии появится новый туроператор. Это крупнейшая в Польше туристическая компания Itaka, сообщает Latvijas Bizness, приложение Latvijas Avīze.

Всего месяц назад на рынке Латвии появился крупнейший немецкий туроператор TUI. Сейчас прошли слухи о новом большом европейском туроператоре, который собирается вести деятельность в Латвии.

Latvijas Bizness выяснил, что этот загадочный игрок на поле латвийского туризма — польская компания Itaka. Это единственный туроператор в Польше, награждённая титулом "Большой жемчужины" в польской экономике. Титул получают те компании, годовой оборот которых превышает миллиард злотых (примерно 230 миллионов евро).

На этой неделе компания Atlantic travel начала продавать туры Itaka из Вильнюса в Египет с бесплатным трансфером из Риги. "Пока не могу сказать, будут ли полёты из Риги, потому что сейчас мы ещё улаживаем формальности. Информация об этом будет после государственных праздников", — пояснила газете Latvijas Bizness руководитель Atlantic travel Юлия Римлина.

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