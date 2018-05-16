Во второй половине следующей недели, 24 и 25 мая, в рамках Года европейского культурного наследия в латвийских замках и поместьях впервые пройдет день открытых дверей. Всего бесплатный вход и особые мероприятия предложат 38 латвийских замков, дворцов и поместий.

День открытых дверей проводится Латвийской ассоциацией замков и поместий совместно с Латвийской ассоциацией частных исторических зданий. Инициатором мероприятия во всеевропейском масштабе является Европейская ассоциация исторических зданий.

Всего в рамках дней открытых дверей будет открыт свободный доступ в 38 замков и поместий, в том числе в комплекс Цесисского замка, в Дундагский и Турайдский и Елгавский замки, замок Яунмоку, в Краславское поместье и поместье Каздангу, а также многие другие. Полный список — на официальном сайте LPVEA.

Кроме того, Латвийская ассоциация замков и поместий напоминает о том, что 24 мая также начинается акция "Путешествуй по замкам и поместьям". В этом году в акции принимают участие не только латвийские поместья, но и замки и усадьбы Литвы и Эстонии. Акция продлится до середины сентября.

Вот несколько замков, в которых можно побывать. Не все они принимают участие в акции, но во всех из них можно побывать.