В Латвийском музее природы проходят "Субботы для любознательных семей"

В Латвийском музее природы начались занятия для семей на темы природы, которые проводит музейных педагог Элеонора Зуймач. В октябре тема занятий "Как образуются горы?", а сами лекции пройдут 6, 13 и 20 октября.

Как образуются горы? Как происходит образование гор? Можем ли мы это заметить и проследить в течение своей жизни? Образуются ли горы в наше время? Во время занятия можно будет посетить экспозицию "Динамическая геология и горные породы", познакомиться с физико-географической картой мира и приобрести навыки чтения карты.

Родители вместе с детьми сложат большие геологические пазлы нашей планеты, научатся также находить на карте высочайшие горные хребты и определять их названия.

Что?

Занятия на природные темы с музейным педагогом Элеонорой Зуймач.

Для кого?

Для семей с детьми в возрасте с 5 до 12 лет.

Когда?

1, 2, 3 суббота каждого месяца с 11.00 до 15.00 час. С октября по май.

Где?

На 6 этаже музея Природы в экспозиции - помещении для занятий "О Земле, Солнце и нас".

Сколько стоит?

Стоимость занятия: входной билет в музей + билет на занятие ( 5.00 € с семьи).

На занятие надо заблаговременно подать заявку по тел. 67356039.

Занятия проводятся на латышском и русском языках.

Календарь занятий:

Октябрь (6, 13, 20 ) – Как образуются горы?

Ноябрь (3 ,10, 17 ) – Что делают белки в разные времена года?

Декабрь (1, 8, 15 ) – Заморские продукты в моём холодильнике.

Январь (5, 12, 19 ) – Находки в песчаниках пещер Латвии.

Февраль (2, 9, 16 ) - Самые протяжённые реки и самые большие озёра мира.

Март (2, 9, 16 ) – Полезные ископаемые Латвии.

Апрель (6, 13, 20 ) – Как приходит весна?