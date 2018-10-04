В Латвийском музее природы проходят "Субботы для любознательных семей"

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В Латвийском музее природы проходят "Субботы для любознательных семей"
Foto: PantherMedia/Scanpix

В Латвийском музее природы начались занятия для семей на темы природы, которые проводит музейных педагог Элеонора Зуймач. В октябре тема занятий "Как образуются горы?", а сами лекции пройдут 6, 13 и 20 октября.

Как образуются горы? Как происходит образование гор? Можем ли мы это заметить и проследить в течение своей жизни? Образуются ли горы в наше время? Во время занятия можно будет посетить экспозицию "Динамическая геология и горные породы", познакомиться с физико-географической картой мира и приобрести навыки чтения карты.

Родители вместе с детьми сложат большие геологические пазлы нашей планеты, научатся также находить на карте высочайшие горные хребты и определять их названия.

Что?
Занятия на природные темы с музейным педагогом Элеонорой Зуймач.

Для кого?
Для семей с детьми в возрасте с 5 до 12 лет.

Когда?
1, 2, 3 суббота каждого месяца с 11.00 до 15.00 час. С октября по май.

Где?
На 6 этаже музея Природы в экспозиции - помещении для занятий "О Земле, Солнце и нас".

Сколько стоит?
Стоимость занятия: входной билет в музей + билет на занятие ( 5.00 € с семьи).

На занятие надо заблаговременно подать заявку по тел. 67356039.
Занятия проводятся на латышском и русском языках.

Календарь занятий:
Октябрь (6, 13, 20 ) – Как образуются горы?
Ноябрь (3 ,10, 17 ) – Что делают белки в разные времена года?
Декабрь (1, 8, 15 ) – Заморские продукты в моём холодильнике.
Январь (5, 12, 19 ) – Находки в песчаниках пещер Латвии.
Февраль (2, 9, 16 ) - Самые протяжённые реки и самые большие озёра мира.
Март (2, 9, 16 ) – Полезные ископаемые Латвии.
Апрель (6, 13, 20 ) – Как приходит весна?

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.
Рижские маршруты

Центр Московского форштадта: от торгового квартала до "Сталинского торта"
33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

33 полезные ссылки для тех, кто едет в Польшу

В Латвийском музее природы проходят

В Латвийском музее природы проходят "Субботы для любознательных семей"

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

Гуляют все! Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Гуляют все! Топ-10 городов мира с лучшими развлечениями

Названы самые дорогие отели Европы

Названы самые дорогие отели Европы

подробнее
9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

9 живописных остовов кораблей, которые манят туристов и фотографов

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев (151)

Жигули, клеенка и голова Ленина: туристические места Латвии с объектами эпохи СССР

Жигули, клеенка и голова Ленина: туристические места Латвии с объектами эпохи СССР

Испанский лоукостер Vueling объявил распродажу на полеты по Европе, всего 20 евро

Испанский лоукостер Vueling объявил распродажу на полеты по Европе, всего 20 евро (1)

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит?

Турист vs. местный житель: один день в Норвегии - сколько это стоит? (4)

подробнее