В Ночь церквей двери откроют более 170 храмов по всей Латвии

LETA
6 комментариев
Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Сегодня по всей Латвии проводится Ночь церквей, во время которой можно будет ознакомиться более чем со 170 храмами, сообщили агентству LЕТА в Латвийской евангелическо-лютеранской церкви.

Ночь церквей начнется в 17.50 колокольным звоном, после чего последуют экскурсии, лекции, творческие мастерские для детей и в 21.00 — общее богослужение и исполнение государственного гимна Латвии.

В Видземе в мероприятии будут участвовать 55 церквей, в Курземе — 37, в Земгале и Селии — 27, в Латгале — 17, в Риге и ее окрестностях — 34 церкви.

В этом году Ночь церквей проводится под знаком столетия Латвийского государства и Года европейского культурного наследия.

Source info

LETA

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

В гостях у Гайзинькалнса: что посмотреть и посетить по соседству

В гостях у Гайзинькалнса: что посмотреть и посетить по соседству

Маршрут выходного дня: города, поместья и природные тропы в долине Абавы

Маршрут выходного дня: города, поместья и природные тропы в долине Абавы

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии"

На выходных в Латвийском этнографическом музее пройдет ярмарка народных ремесел

На выходных в Латвийском этнографическом музее пройдет ярмарка народных ремесел

Publicitātes foto

В Ночь церквей двери откроют более 170 храмов по всей Латвии (6)

Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов

Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов

Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран)

Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран) (4)

ФОТО: копию парусника Петра 1

ФОТО: копию парусника Петра 1 "Полтава" спустили на воду в Санкт-Петербурге

подробнее
Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран)

Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (+ список стран) (4)

Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов

Чистый сюр: необыкновенные места, которые притягивают к себе туристов

Publicitātes foto

В Ночь церквей двери откроют более 170 храмов по всей Латвии (6)

ФОТО: копию парусника Петра 1

ФОТО: копию парусника Петра 1 "Полтава" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Семейных отдых с малышом на юго-западе Эстонии: как сделать, чтобы все получили удовольствие

Семейных отдых с малышом на юго-западе Эстонии: как сделать, чтобы все получили удовольствие (1)

подробнее