В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)

Delfi Turgid
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В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

Скала Личу-Лангу находится в Приекульском крае, в Национальном парке "Гауя". Это действительно впечатляющее место, являющееся одной из самых крупных скальных систем страны. Высота скалы Личу достигает 30 метров, а Лангу хоть и пониже — 11 метров — но все равно красива. Наблюдать эту красоту лучше лично, чем на фото, но сначала ее надо найти, чем наши коллеги и занялись.

Скалы находятся в примерно трех километрах от железнодорожной станции Лоде (там же есть и стоянка для машин, и автобусная остановка) и дойти до них можно как минимум по двум маршрутам — мимо одноименного карьера или производства.

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

У самой станции есть указатель, который ведет по дороге вдоль карьера. Было решено следовать его указаниям. Они не всегда однозначны, в нескольких местах верный путь помогали определить только следы других путешественников. Популярное место даже зимой!

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

Путь начинается у станции, идет через лес, мимо песчаного карьера, потом какими-то маленькими тропками, затем по довольно крутому склону вниз. Зимой надо быть особенно внимательным и выбирать подходящую обувь — скользко.

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

В какой-то момент путь раздваивается и путь указывают сразу две стрелки — одна направо, вторая налево. Мы выбрали правую — и ошиблись! Местные жители позже рассказали, что направо обычно ходят рыбаки. В итоге GPS-навигатор наставил на путь истинный, мы вернулись и пошли налево, куда и следовало.

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

Тропинка благоустроенная — с перилами и ступеньками. Ее протяженность порядка 1,5 километров, так что пусть с этого места был достаточно комфортным. В конце концов дошли до скалы. Вид — действительно впечатляющий, при ее-то высоте в 30 метров! В солнечный день, наверное, было бы еще красивее. Но это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем пять раз описать.

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

В принципе, маршрут на этом не заканчивается. Можно идти дальше, например, до Гауи или осмотреть находящуюся неподалеку аркаду Лиела Эллите.

В поисках скалы Личу-Лангу, или Как мы прошли по одному из самых красивых маршрутов Латвии (ФОТО)
Foto: Simona Čeičiniece

Прелесть скал в том, что в это место можно возвращаться снова и снова — оно меняется вместе с временами года. Только продумайте маршрут заранее и выбирайте подходящую сезону одежду и обувь.

Source info

Delfi Turgid

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