В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)

Delfi Turgid
Оставить комментарий
В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)
Foto: Nataly Hlapkovska

В будущий уикенд, 25 и 26 мая, в Природном парке Тервете пройдут особые мероприятия, посвященные открытию новой тропы "Земля Курбада".

Пятница, 25 мая, отдана на откуп школьникам и молодежи — в этот день в парке запланировано проведение особых мероприятий, в том числе и награждение лауреатов конкурса Mūsu mazais pārgājiens 2018. В субботу, 26 мая, в парке ждут всех желающих, особенно же — семьи, поскольку этот день будет Днем семьи в Тервете.

В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)
Foto: Nataly Hlapkovska

И 25, и 26 мая в Природном парке Тервете состоится открытие новой тропы "Земля Курбада", посвященной одноименному герою латышской мифологии. В его рамках пройдет мероприятие "С сердцем леса", в ходе которого посетители (в первую очередь, конечно же, дети) смогут принять участие в 80 мини-мероприятиях на специальных лесных "остановках".

Обещаны также живая музыка, угощение и даже лотереи. Более подробная информация — на официальном сайте.

Если вы собираетесь в Тервете, то вот три вещи, которые нужно взять с собой обязательно:

  • спрей от комаров (их там тучи!);
  • бутылку с водой (вот бы там колонки сделали) и
  • обувь с жесткой подошвой (иначе камешки и шишки вас доконают).

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии"

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

Наступило время сказок: Открытие сезона и еще четыре причины поехать на этих выходных в Тервете

На волю, в леса и на болота! Три идеи для весенних прогулок в 50 километрах от Риги

На волю, в леса и на болота! Три идеи для весенних прогулок в 50 километрах от Риги

В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)

В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)

ФОТО. В сердце Вильнюса открылась роскошная гостиница

ФОТО. В сердце Вильнюса открылась роскошная гостиница

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить (1)

Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект

24 мая в Латвии, Литве и Эстонии стартует проект "Посетим усадьбы Балтии"

подробнее
Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить

Выходные в Мадриде: подробный гайд для тех, кто не хочет ничего упустить (1)

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

Отдых в Паланге: дешевые предложения в частном секторе начинаются уже от 10 евро

Лучшие в мире пляжи для нудистов

Лучшие в мире пляжи для нудистов (83)

ФОТО. В сердце Вильнюса открылась роскошная гостиница

ФОТО. В сердце Вильнюса открылась роскошная гостиница

подробнее