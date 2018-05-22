В Природном парке Тервете — новая тропа и развлечения (открытие 25-26 мая)

В будущий уикенд, 25 и 26 мая, в Природном парке Тервете пройдут особые мероприятия, посвященные открытию новой тропы "Земля Курбада".

Пятница, 25 мая, отдана на откуп школьникам и молодежи — в этот день в парке запланировано проведение особых мероприятий, в том числе и награждение лауреатов конкурса Mūsu mazais pārgājiens 2018. В субботу, 26 мая, в парке ждут всех желающих, особенно же — семьи, поскольку этот день будет Днем семьи в Тервете.

Foto: Nataly Hlapkovska

И 25, и 26 мая в Природном парке Тервете состоится открытие новой тропы "Земля Курбада", посвященной одноименному герою латышской мифологии. В его рамках пройдет мероприятие "С сердцем леса", в ходе которого посетители (в первую очередь, конечно же, дети) смогут принять участие в 80 мини-мероприятиях на специальных лесных "остановках".

Обещаны также живая музыка, угощение и даже лотереи. Более подробная информация — на официальном сайте.

Если вы собираетесь в Тервете, то вот три вещи, которые нужно взять с собой обязательно:

спрей от комаров (их там тучи!);

бутылку с водой (вот бы там колонки сделали) и

обувь с жесткой подошвой (иначе камешки и шишки вас доконают).



