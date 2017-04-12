По 17 апреля в Риге гостят 19 жизнерадостных зайцев. Огромные двухмерные заячьи фигуры спрятались в городе. Авторы идеи призывают рижан и гостей столицы в течение недели их искать, пишет портал riga.lv.
Игра Zaķu paslēpes воплощает в себе выставку и творческий дух соревнования – с помощью карты можно искать и находить объекты, при этом весело провести время с друзьями и семьей.
Жизнерадостные зайцы скрываются в Верманском парке, на Эспланаде, на площади Ливов, Домской площади, Бастионной горке, в сквере Бауманя и у Латвийского университета, у малой гильдии, торгового центра Rīga Plaza, центра City Kids, на площади у памятника Свободы и Дома конгрессов.
В течение всей недели любой желающий может принять участие в игре – сделать фотографию с зайцем и опубликовать в социальных сетях facebook, twitter, instagram с хэштегом #kurzakis. По завершению выставки-игры Zaķu paslēpes авторы самых интересных фотографий получат ценные призы.