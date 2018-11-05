В Саулкрасты частично обвалилась знаменитая Белая дюна

На пляже в Саулкрасты под влиянием сильного ветра и эрозии частично обвалилась знаменитая Белая дюна (Baltā kāpa), а также разрушен деревянный мостик для пешеходов, сообщает передача "Панорама" на LTV.

Белая дюна частично обвалилась несколько дней назад. Специалист по обслуживанию собственности самоуправления края Артис Бланкенбергс объяснил, что мостик был построен в 2013 году и каждый год "немного проседал", но теперь его больше не будут восстанавливать.

Эрозии Белой дюны способствовало море, а каждую весну свое негативное влияние оказывала и небольшая речка Инчупе, впадающая в море рядом с дюной. Еще пять лет назад специалисты наблюдали, как Инчупе все заметнее приближается к Белой дюне. Сейчас реку от дюны разделяют лишь несколько сантиметров. Кроме того, этот природный объект ежегодно посещают несколько тысяч человек.

Самоуправление края многие годы пытается найти решение сохранения Белой дюны. Реализуются различные проекты, но удачного и долговременного решения найти пока не удалось. В следующем году в рамках благоустройства инфраструктуры Белой дюны будет реализован латвийско-эстонский проект Interreg.

Белая дюна является одной из главных достопримечательностей Саулкрасты. С нее открывается красивый вид на море, устье реки Инчупе и широкий пляж. Белая дюна образовалась из пляжного песка, который ветры несли через глинистые отложения Балтийского ледникового озера. В старину эта белая насыпь высотой 18 метров служила ориентиром для местных рыбаков.

Свое название дюна получила благодаря слоям затвердевшего белого песка, который внешне напоминает песчаник. Окрестности дюны благоустроены, а ее склоны укреплены. Хотя дюна заросла сосновым лесом, все еще виден склон, обращенный к морю.