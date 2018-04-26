В субботу в Кулдиге: "летающая" рыба, 300 торговцев, слет кузнецов и выступление Planète Vapeur

В грядущую субботу, 28 апреля, в Кулдиге пройдет традиционное весеннее шоу "Рыба летает в Кулдиге". Приурочено оно, как обычно, ко времени, когда "вимба" прыгает через "румбу".

Все начнется в 11 часов утра, когда откроется базар с впечатляющим для Кулдиги количеством торговцев — более 300. Рынок расположится на улицах Лиепаяс, Сколас, Базницас, Пилс и Кална, а также во дворе кулдигского филиала Латвийского университета и в Городском саду. Продавать будут все — от еды и питья до поделок ремесленников всех видов. Маленьких посетителей будут катать на пони.

В центре внимания — кузнецы. В этот день в Кулдиге пройдет первый международной слет "Кузнецы счастья". Уже заявлены гости не только из Латвии, но также Эстонии и Швеции. На самом деле начнется он даже на день раньше — еще в пятницу. Центральная кузница будет открыта во дворе Центра культурного наследия Курземе "Kūrava". Можно будет наложить свои руки на молот или просто купить изделия мастеров.

Какое шоу без музыки? Особые гости Кулдиги в грядущую субботу — французские художники Planète Vapeur. Их выступление ожидается в Городском саду в 11:00, в 12:30 и 14:30.

А еще Кулдига завлекает ухой и скландраусисом (желающих даже научат его печь), открытием кинозала под открытым воздухом, специальной программой в городских музеях и во всех окологородских местах отдыха. Подробности — на официальном сайте города.