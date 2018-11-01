В субботу в природном парке Тервете гномы ждут гостей

В ближайшую субботу, 3 ноября, в природном парке Тервете пройдет праздник Гномов, на который за небольшую плату — лишь входной билет в сам парк — приглашаются все желающие. В первую очередь, конечно же, дети.

Праздник с 12 до 16 часов пройдет одновременно в двух местах — в лесной гномьей деревне и гномьем городе "Шишка". В деревне гостей будет ждать Осенний Гном, с ним, начиная с часу дня, можно будет спеть дуэтом. Ну а в городе будет Лесной Гном, там детей ждут более активные игры и развлечения, костер и салют.

Foto: Publicitātes attēli

В принципе, гномьи деревня и город в Тервете находятся достаточно близко друг от друга — на расстоянии пешей прогулки через лес. Город "Шишка" постоянно достраивается и если вы не были в нем в этом году — самое время посетить и оценить прогресс, достигнутый строителями за время вашего отсутствия!

Что еще посмотреть вокруг Тервете мы писали в статье - Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях.