В Яунпилсском замке пройдет средневековый праздник

Delfi Turgid
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В Яунпилсском замке пройдет средневековый праздник
Foto: Publicitātes foto

Давно мечтали окунуться в атмосферу средневекового праздника? Тогда слушайте, и не говорите, что мы вас не предупреждали: 11 августа – ваш день. В следующую пятницу, начиная аж с 15:00 в Яунпилсском замке начнется ежегодный средневековый праздник.

В качестве развлечения для гостей предусмотрены рыцарские бои, сцены из средневековой жизни, старинные танцы, музыка и игры. А также базарчик ремесленников, мастерская "От игр до оружия", подворье с домашними животными, гадания, дегустация желудевого кофе, мельничные жернова, рисунки хной и т.д.

В Яунпилсском замке пройдет средневековый праздник
Foto: Publicitātes foto

Вечером (в 22:30) на островке рядом с замком состоятся игры света пожарной машины времен герцога Екаба, пишет jaunpilspils.lv.

Вход на праздник 8 евро для взрослых, детям до 6 лет (включительно) – бесплатно, с 7 лет – 5 евро.

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Delfi Turgid

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