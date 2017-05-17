В Юрмале в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года число туристов выросло на 31,3%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Юрмальского городского самоуправления Зане Лейте.

По данным ЦСУ, в целом число туристов в Латвии за этот период увеличилось на 8,6%. В первые зимние месяцы Юрмала была вторым после Риги наиболее популярным местом посещения и среди иностранных, и среди латвийских туристов.

Половину ночевавших в Юрмале гостей составили туристы из Латвии, вторую половину - иностранные туристы, в основном из России, Эстонии и Литвы. Были также гости из Белоруссии, Германии, Узбекистана, Норвегии, Бельгии, Швеции и Украины.

Наблюдается прирост числа туристов из стратегически важных для Юрмалы стран, в которых проводятся маркетинговые мероприятия, отметила Лейте. Так, на 95% увеличилось число туристов из Финляндии, на 45% - из Литвы и Норвегии, на 27% - из России и Эстонии. Число латвийских туристов выросло на 31%.

Самая высокая загруженность в первом квартале была в реабилитационных центрах и курортных гостиницах Юрмалы. Средняя продолжительность пребывания туристов в Юрмале составила трое суток.