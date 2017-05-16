В Юрмале пройдет первый фестиваль мороженого

Латвийский производитель молочных продуктов и мороженого Food Union совместно с Юрмалой приглашает 27 мая на Праздник курорта, в рамках которого впервые в Латвии пройдет "Фестиваль мороженого" — самое сладкое событие праздника.

В течение всего дня и большие и маленькие посетители праздника смогут попробовать самые лучшие сорта латвийского мороженого, коктейли и десерты из мороженого брендов Pols, Kārums, Tio, Klasika и Ekselence по особой "сладкой" цене. Фестиваль мороженого пройдет на пляже Дзинтари напротив выхода с улицы Турайдас к морю с 10:00 до 19:00.

"В наш ассортимент мороженого входят самые популярные марки в Латвии: Pols, Kārums, Tio, Klasika и Ekselence. Почти для всех из них мы приготовили новинки: творожное мороженое Kārums, шоколадное мороженое Pols в хрустящей вафельке, ванильное и миндальное мороженое Ekselence и другие. Полакомиться всеми этими сладостями и встретиться с уже полюбившимися вкусами холодного лакомства, а также принять участие в ряде увлекательных мероприятий и конкурсов мы ждем всех открывающих летний сезон во время первого праздника мороженого на Юрмальском пляже", — говорит Сандра Усачева, руководитель брендов мороженого Food Union.

Фестиваль мороженого будет богат на увлекательные мероприятия и конкурсы для всей семьи. Мороженое Pols пригласит посетителей вернуться в воспоминания детства, сфотографировавшись на лошадке-качалке большого формата.

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Творожное мороженое Kārums пригласит на Летодром, где дети смогут проверить свою меткость, запуская воронят в цель или спасая их и возвращая в гнездо, а также сфотографироваться с воронами Kārums.

Самая покупаемая марка мороженого Tio предложит коктейли из мороженого и пригласит детей на занятия в творческие мастерские, обзавестись яркими рисунками на лице и в специальной фотостудии почувствовать себя мороженым.

Бренд классических ценностей и вкусов Klasika пригласит в ретро-фотоуголок, а изысканнейшее мороженое для гурманов Ekselence наколдует на пляже романтичное кафе, где можно будет отдохнуть от праздничной суеты и в спокойной атмосфере насладиться приготовленными шеф-поваром десертами из мороженого Ekselence.

Помимо "Фестиваля мороженого" юрмальчан и гостей города пригласят наслaдиться разнообразной развлекательной программой Праздника курорта Юрмалы: "ZZ Festivāla" спортивные мероприятия для детей и молодежи на пляжу Майори, международные соревнования по уличным танцам Ghetto Dance на парковки Майори. Около "Hotel Jūrmala SPA" выступят музыканты Лаурис Валтерс с групай, Карлис Казакс и друзья, Goran Gora и Эдгарс Шубровскис с групай. Во время вечернего концерта на пляже Майори на большой сцене выступят латвийские артисты, представляющие разные поколения и музыкальные жанры: PeR, Mesa, Иго, Амината, Edavārdi, Мария Наумова, Виктор Лапченок и другие. Праздник завершится роскошным салютом на берегу моря.