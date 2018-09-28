ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных

Delfi Turgid
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Велосипедная фабрика Густава Эренпрейса (суббота)
ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных
Foto: Dzelzceļa muzejs, Industriālā mantojuma tūre

Рига некогда была индустриально развитым городом, крупным портом и железнодорожным узлом. Поэтому неудивительно, что история хранит немало воспоминаний об индустриальных объектах как в самом городе, так и его окрестностях. Если и вы хотите окунуться в историю, есть смысл воспользоваться шансом: с 28 по 30 сентября в рамках эстонско-латвийской программы INTERREG в Риге и вокруг нее пройдут Дни индустриального наследия. Музеи и предприятия, в них участвующие, подготовили специальную программу для посетителей.

Железнодорожный музей (суббота)

ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных
Foto: Dzelzceļa muzejs, Industriālā mantojuma tūre

Для многих Железнодорожный музей - это прежде всего популярное место проведения различных мероприятий, но это, прежде всего, уникальное свидетельство истории железной дороги и ее развития в Латвии.

ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных
Foto: Dzelzceļa muzejs, Industriālā mantojuma tūre

В субботу, в 14:00 в музее начнется экскурсия в сопровождении гида. Ее изюминка — возможность увидеть локомотивы и вагоны, которые обычно для посетителей музея недоступны. Но без рассказа про "обычные" экспонаты музея дело тоже, конечно же, не обойдется.

Плата: бесплатно
Сайт: http://www.railwaymuseum.lv/

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Велосипедная фабрика Густава Эренпрейса (суббота)

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Delfi Turgid

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