ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных

Рига некогда была индустриально развитым городом, крупным портом и железнодорожным узлом. Поэтому неудивительно, что история хранит немало воспоминаний об индустриальных объектах как в самом городе, так и его окрестностях. Если и вы хотите окунуться в историю, есть смысл воспользоваться шансом: с 28 по 30 сентября в рамках эстонско-латвийской программы INTERREG в Риге и вокруг нее пройдут Дни индустриального наследия. Музеи и предприятия, в них участвующие, подготовили специальную программу для посетителей.

Железнодорожный музей (суббота)

Foto: Dzelzceļa muzejs, Industriālā mantojuma tūre

Для многих Железнодорожный музей - это прежде всего популярное место проведения различных мероприятий, но это, прежде всего, уникальное свидетельство истории железной дороги и ее развития в Латвии.

Foto: Dzelzceļa muzejs, Industriālā mantojuma tūre

В субботу, в 14:00 в музее начнется экскурсия в сопровождении гида. Ее изюминка — возможность увидеть локомотивы и вагоны, которые обычно для посетителей музея недоступны. Но без рассказа про "обычные" экспонаты музея дело тоже, конечно же, не обойдется.

Плата: бесплатно

Сайт: http://www.railwaymuseum.lv/