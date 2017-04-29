Что латвийцу хорошо, тто американцу странно. И если одни американцы держат свое мнение при себе, то автор YouTube-канала American Eye не стесняется обличать его в форму видео и показывать десяткам тысяч людей.

В видео "12 самых странных мест" в Латвии вошли как действительно довольно экзотичные достопримечательности вроде бара "Aptieka", военного городка Скрунда или тюрьмы Кароста, так и банальные и всем хорошо известные жемчужины латвийского туризма, вроде замка Рундале или Дома Черноголовых. А кое в чем автор просто довольно грубо ошибся. Например, Даугавпилсcкая крепость — это не город-призрак!

В общем, смотрите сами и делайте выводы — в насколько странной, с точки зрения американца, стране мы живем!