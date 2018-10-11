ВИДЕО. airBaltic вводит новую униформу для экипажа

Delfi Turgid
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ВИДЕО. airBaltic вводит новую униформу для экипажа
Foto: airBaltic

У бортповодников и пилотов airBaltic появится новая униформа, увидеть которую можно будет уже начиная с 15 октября. К созданию новой одежды airBaltic подошла со всей серьезностью: вначале в компании был проведен внутренний конкурс эскизов, а затем дизайнер Инесе Алхимовича создала новую коллекцию униформ.

"Униформа бортпроводников должна быть удобной и безопасной, но в то же время она является неотъемлемой частью визуальной идентичности авиакомпании. Для нас важно создать образ, который соответствует нашей философии бизнеса и нашему все возрастающему статусу крупного игрока авиационной отрасли. Теперь в сотрудничестве с нашими летными экипажами - бортпроводниками и пилотами - мы разработали новую и привлекательную форму, которая отражает наши ценности и воплощает в себе качество, стиль и профессионализм", - рассказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Новая коллекция униформ - стильная, комфортная и практичная, выполненная с простой элегантностью и вниманием к деталям. Коллекция предметов форменной одежды темно-синего цвета подчеркивается светло-зелеными акцентами в соответствии с корпоративными цветами airBaltic. Впервые в истории airBaltic форма капитана самолета изменила цвет - с классического черного на элегантный темно-синий.

Напомним, что airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 населенных пунктов. Летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт.

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Delfi Turgid

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