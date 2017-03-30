Как известно, в конце прошлого года наша авиакомпания AirBaltic первой в мире получила новый самолет Bombardier CS300. Свой первый коммерческий рейс этот новичок совершил в Амстердам в середине декабря 2016 года.

Салон нового самолета airBaltic CS300 всего вмещает 145 мест в двух классовой компоновке - бизнес и экономический. В целом авиакомпания заказала 20 самолетов CS300, которые прибудут в распоряжение AirBaltic постепенно в течение четырех лет. Последние лайнеры авиакомпания получит аж в 2020 году.

Все это хорошо, и, скорее всего, вы рано или поздно полетите на CS300, но как же выглядит полет на этом судне из кабины пилота? Это вы можете узнать прямо сейчас.