ВИДЕО: Майрис Бриедис прорекламировал Ригу в новом ролике "Рига глазами рижанина"

Бюро по развитию рижского туризма Live Riga выпустило очередной рекламный ролик, созданный агентством DDB Latvia. На сей раз его главным героем стал боксер Майрис Бриедис, который ненавязчиво показывает зрителям Ботанический сад, Национальную библиотеку, Старую Ригу и другие места.

Это далеко не первое видео серии. С остальными (героиней одного из роликов стала, напомним, Елена Остапенко) можно познакомиться на канале Live Riga.

Во сколько бюро обошлось создание ролика — не сообщается. Но известно, что Live Riga заключило два рекламных договора на сумму 100 тыс. евро каждый с "Обществом боксера Майриса Бриедиса" и "Обществом поддержки латвийских спортсменов".