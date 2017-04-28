Главный герой видео сюжета, открывая Николаевские ворота, приглашает отправиться в Даугавпилсскую крепость и ознакомиться с другими туристическими объектами города, такими как Центр летучих мышей, Арт – центр имени Марка Ротко, Латгальский зоосад, Центр гончарного искусства, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, Музейшмаковки, Церковная горка, Дом единства, Даугавпилсский театр, Туристический информационный центр Даугавпилса, а также отведать Даугавпилсскую кухню.

Видеоролики доступны на канале Агентства развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления - Daugavpils.Travel, там же можно посмотреть и другие интересные видео рассказы о событиях в отрасли туризма Даугавпилса и мероприятиях.



