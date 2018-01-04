ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес

Delfi Turgid
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ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес
Foto: Zaiga Kaire

До начала XIX века у озера Бабитес была только одна протока — Гате, но в 1817 году вырыли еще и Спуньупе. Впрочем, в XX веке последнюю закопали. В 1988 году в северо-восточной части озера появился канал Варкалю. Но и Варкалю, и Спуньупе — рукотворные. А протока Гате была "всегда", и благодаря видео Зайги Кайре мы можем посмотреть, как она выглядит с высоты птичьего полета.

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес
Foto: Zaiga Kaire

Длина основного канала протоки — 1,5 километра, это без учета ответвлений, многие из которых имеют собственные имена. Многие из них рукотворные, выкопанные окрестными хозяйствами, которые так защищаются от наводнений.

ВИДЕО с высоты птичьего полета: протока Гате, которая соединяет Лиелупе и озеро Бабитес
Foto: Zaiga Kaire

На берегу есть и целый поселок Гатциемс, в котором от каждого (почти) дома до протоки проходит свой канал и есть свой собственный "порт". Вот так все это выглядит с высоты полета дрона:

Отметим, что это — отличное место для лодочных прогулок. По Гате можно "вырулить" в Лиелупе, посетить ее острова или вовсе отправится к морю.

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Delfi Turgid

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