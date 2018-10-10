Впечатляющие ФОТО: Очередная Огненная ночь в парке Виенкочу

Delfi Turgid
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Впечатляющие ФОТО: Очередная Огненная ночь в парке Виенкочу
Foto: Rihards Vidzickis

В прошлую субботу в парке Виенкочу в Лигатне прошла Огненная ночь, на которую собралось довольно много гостей.

Парк Виенкочу — это место для отдыха и прогулок, в котором созданы тропы с тематическими объектами. В парке «выросли» макеты исторических зданий, деревянные скульптуры, лодки, дровяные печи и другие объекты.

Цель Огненной ночи — собраться вместе и продлить день, отогнать наступающие с зимой тьму и холод. Началось все сразу после шести часов вечера: танцы, прогулки по загадочно освещенным тропам парка, катание на лошадях. А закончилось все огненным шоу жонглеров. Смотрите на фото!

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