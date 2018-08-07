Впервые будет создана карта маршрута водного туризма на протяжении всей Даугавы

Уникальная экспедиция по исследованию маршрута водного туризма Даугавы, начавшая свой путь 24 июля в верховье реки, в приграничной зоне Латвии и Белоруссии, вчера завершилась в Риге, у маяка Мангальсалы. В течение тринадцати дней экспедиция исследовала и документировала пригодность Даугавы для лодочников на протяжении почти 350 км. Теперь в сотрудничестве с издательством карт Jāņa sēta эксперты начнут работу над разработкой интерактивной карты, на которой будет обозначен туристический водный путь на протяжении всей реки.

Кроме водного пути на карте будут отмечены места остановки, безопасные места обхода Даугавской ГЭС, на расстоянии 1км от обоих берегов – культурно-исторические объекты и поставщики туристических услуг, а также будет доступна информация о течении реки на разных этапах маршрута.

Планируется, что карта будет опубликована до конца этого года, будет легко используемой и бесплатной для каждого, чтобы повторить этот маршрут целиком или по этапам.

После поездки эксперты среды отметили, что Даугава безопасна для поездок на лодках, живописные виды природы придают особенную ценность этому маршруту, однако потенциал водного туризма полностью не использован и необходимо существенно улучшить доступность среды.

Foto: Publicitātes attēli

В более густо населенных местах берега Даугавы более ухожены и доступны для лодочников, однако на большей части реки пристать к берегу и выйти очень сложно или практически невозможно.

Также на обоих берегах находится много интересных мест для осмотра и просто отдыха, но нет ни указателей, ни единой информации в интернете, и только знатоки округи смогут пристать к берегу в правильных местах.

Особым вызовом для лодочников является преодоление Даугавской ГЭС – у команды экспедиции один обход ГЭС занял в среднем 4 часа, поскольку расстояния между ближайшими возможными местами выноса и спуска плавсредств на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Foto: Publicitātes attēli

Эксперты подчеркивают, что над возможностями обхода ГЭС необходимо работать самоуправлениям в сотрудничестве с местными активистами среды и компаниями, обхозяйствующими ГЭС, и перенос лодок и плотов должен стать официальной туристической услугой. Также важно отметить, что на протяжении всей Даугавы гребная база с программой обучения действует только в Риге, в других местах можно только арендовать спортивный инвентарь.

Экспедицию на трех специально созданных плотах проводила команда из 5 экспертов среды вместе с 10 помощниками-добровольцами, организатором экспедиции выступило Общество публичных и частных партнерских отношений "Zied Zeme" в сотрудничестве с местными активистскими группами из 21 самоуправления, а также обществом "Для развития береговой линии" ("Ūdensmalu attīstībai"). Экспедиция проходила рамках проекта сотрудничества "DaugavAbasMalas".

Foto: Publicitātes attēli

Экспедиция по исследованию маршрута водного туризма Даугавы является первым этапом проекта сотрудничества, и осенью оно продолжится с привлечением общественности – в октябре начнется цикл конференций и дискуссий в самоуправлениях, находящихся вокруг Даугавы, в которых приглашаются принять участие местные активисты среды, чиновники самоуправлений, предприниматели в сфере туризма, народные умельцы, исследователи, специалисты по политическому планированию, молодежь и другие активные группы населения, чтобы вместе оценить информацию, полученную в ходе экспедиции, формировать сотрудничество и развивать экономический потенциал мест вокруг Даугавы.

Больше информации о проект сотрудничества "DaugavAbasMalas" и ожидаемым мероприятиям можно узнать на домашней странице daugavabasmalas.lv.