Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях

Delfi Turgid
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Популярные достопримечательности в Дагдском краю
Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Дагдский край по-деревенски красив и спокоен: сельские и природные пейзажи действуют словно бальзам после шума больших городов, а добродушные и приветливые жители рады гостям и с удовольствием рассказывают о своих родных пенатах. DELFI Tūrismagids рассказывает, что можно посмотреть в Дагде и ее окрестностях.

Дагда — небольшой городок, объятый холмами и водами озера и реки Наруты. В Дагдский край входит город Дагда, а также Андрупнская, Андзельская, Асунская, Берзиньская, Эзерниекская, Константиновская, Дагдская, Кеповская, Сваринская и Шкяунская волости. В Дагдском краю находится 123 озера и самое известное из них — Эжезерс.

Популярные достопримечательности Дагды

Исторический центр Дагды

Дома еврейских торговцев в Дагде привлекают как историков, так и туристов.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Дагдская римско-католическая церковь.

Это старейшее здание в Дагде является памятником архитектуры государственного значения. Церковь в стиле барокко была построена в 1741 году помещиком Яном Августом Хилзеном (1702-1767). Внутри церкви находятся три алтаря с карнизами и пилястрами, а на большом алтаре две картины — Святой Троицы и Девы Марии.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Дагдский парк (приусадебный парк Хилзен)

300-летний парк — единственное, что осталось от усадьбы, построенной в 17-м веке. В центре парка находится холм с эстрадой — каждый год здесь празднуют Лиго и другие праздники. В остальные дни парк очень тих и здесь можно отдохнуть в тишине и насладиться природой и пением птиц.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Лубанское городище

Лубанское городище находится на границе города Дагды, слева от Краславского шоссе. У подножья холма разлилось озеро Лубоненьш. На городище оборудованы места для прогулок и отдыха, есть смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на Дагду и ее округу.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Краеведческий выставочный зал "Patria"

Краеведческое Дагдское общество Дагды "Patria" организовали краеведческий музей, в котором представлено культурно-историческое наследие Дагдского края. Историческая экспозиция находится в доме общины Дагдской римско-католического церкви Св. Троицы и включает в себя шесть залов с разными экспонатами об истории Дагдского края. Попасть сюда можно по предварительной записи.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

Дагдское городище

Дагдское городище — излюбленное место для прогулок и неторопливого наслаждения природой. Здесь есть и прогулочная тропа, и место для отдыха, а еще городище является археологическим памятником государственного значения.

Выходные по-латгальски: что посмотреть в Дагде и ее окрестностях
Foto: Dagdas novada TIC arhīvs

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Популярные достопримечательности в Дагдском краю

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Delfi Turgid

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