Выходные в Курземе: чем заняться и что посмотреть в Салдусе

Delfi Turgid
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Мастерская латвийских узоров и гончарная мастерская
Выходные в Курземе: чем заняться и что посмотреть в Салдусе
Foto: Jānis Riņķis

Выходные уже почти наступили, и пора задуматься о досуге. Если вы хотите провести время вне дома, то DELFI Tūrismagids предлагает маршрут по Салдусу и окрестностям одного из красивейших городов со сладким названием.

Салдус неразрывно связан с латвийским художником Янисом Розенталсом, который родился вблизи Салдуса, жил здесь и работал.

Мастерская Яниса Розенталса "Башня снов", спроектированная им самим, включена в Салдусский музейный комплекс истории и искусства Яниса Розенталса, что на улице Стрикю, 22. На первом этаже обновленного здания представлена подробная интерактивная экспозиция о жизни и творчестве художника, а на втором этаже находится коллекция его оригинальных работ, в которую входят портреты, пейзажи и наброски.

Выходные в Курземе: чем заняться и что посмотреть в Салдусе
Foto: Saldus TIKS centra arhīvs

Каждый гость Салдуса может прогуляться по специальному маршруту, созданному в честь Яниса Розенталса, который включает в себя места, где художник жил, работал и черпал вдохновение, например, камень Розенталса на берегу реки Циецере. На некоторых объектах маршрута "По следам Розенталса в Салдусе" размещены стенды с репродукциями его работ, где видно, как то или иное место видел художник и отобразил его в своих картинах.

Выходные в Курземе: чем заняться и что посмотреть в Салдусе
Foto: Saldus TIKS centra arhīvs

Живопись Яниса Розенталса уже пару лет украшает здания в Салдусе — на стенах некоторых домов нанесены широкоформатные рисунки по мотивам художника.

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Мастерская латвийских узоров и гончарная мастерская

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Delfi Turgid

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