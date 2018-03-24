Выходные в Смилтене: старый парк, променад, озера и городище

Если в отпуск люди обычно ездят отдыхать в другие страны, то выходные идеально подходят для того, чтобы лучше узнать Латвию и увидеть ее во всей красоте. В этот раз TūrismaGids.lv предлагает вам поездку по Смилтенскому краю, где каждый найдет для себя и спокойный отдых, и активное занятие.

Старый парк и променад озера Тепера

Foto: Evija Ziemiņa

Насладиться неспешной прогулкой по живописным пейзажам можно в Старом парке до променада озера Тепера. От гостиницы Brūzis до променада обновлены пешие дорожки, оборудовано освещение, поэтому гулять здесь можно и вечерами. Кстати, в ресторане гостиницы Brūzis можно взять на вынос глинтвейн, приготовленный из местных ягод в Смилтенской сидродельни, или горячее какао, которое согреет в прохладный день.

Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.

Foto: Evija Ziemiņa

Красивые изгибы и рельеф реки Абула особенно живописна на фоне заснеженной земли. Местные жители очень любят водопад на озере Тепера, который зимой застывает, создавая причудливые ледяные формы.