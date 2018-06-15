Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные

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Жаркий уик-энд не в Юрмале: куда отправиться в эти выходные
Foto: F64

Как известно, наше прибалтийское лето ни длительностью, ни предсказуемостью не отличается, поэтому наличие хорошей погоды обязательно обещает аншлаг в Юрмале и остальных, близлежащих к морю, районах. Но если вы – по разным причинам – не поклонник пляжного отдыха, то вот 8 вариантов, как можно занимательно и с пользой провести время на выходных.

Что самое хорошее – это разнообразие мест и мероприятий, куда можно поехать и в чем принять участие:

  • поехать самому собрать для себя клубники,
  • принять участие в Днях путешественников на озере Лубанас,
  • рвануть в Эстонию искупаться в озере Ванамыйза и там же прыгнуть с самой высокой вышки в стране,
  • сходить на выставку пионов в Латвийский музей природы или
  • доехать до Рундале и полюбоваться там на розы.

Вдобавок к перечисленному в Латвии продолжает работать проект "Посетим усадьбы Балтии", а в Терветском природном парке 16 июня пройдет День трав. Если же вам и этого мало, то отправляйтесь в Бауский край на День трактора. Последний продлится аж два дня (15 и 16 июня), но самое интересное – парад тракторов – запланирован на утро субботы.

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Шесть клубничных полей в Латвии, где можно собрать ягоды самим

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ФОТО. В Рундальском замке расцвели розы (и ехать туда надо прямо сейчас)

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