Жигули, клеенка и голова Ленина: туристические места Латвии с объектами эпохи СССР

Мы можем радоваться, что больше не живем в СССР, и с момента его распада уже выросло целое поколение. Однако советский период является частью нашей истории, а его атрибутика и объекты привлекают много и местных путешественников, и западных туристов. Теперь, когда Латвия уже 30 лет как свободная, такие места кажутся экзотическими. Tūrismagids предлагает несколько идей, куда поехать, чтобы совершить путешествие во времени.

Советские экскурсии и кафе в Даугавпилсе

Foto: Daugavpils novada TIC

Специалисты культурно-информационного центра Даугавпилсской крепости этой весной начали проводить новые тематические экскурсии, рассказывая о советской эпохе в крепости, особенно о школе военной авиации имени Яна Фабрициуса.

"Тематическая экскурсия связана с периодом существованием крепости, когда здесь была создана инженерная школа военной авиации (ДВВАИУ - Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище.) 4 октября 1947 года было принято решение основать в Даугавпилсской крепости авиационную инженерную школу. Школа начала работать в 1948 году, когда в крепость направили первую роту солдат, побывавших на фронте Второй мировой войны. Школа просуществовала до 1993 года.

За это время на территории крепости построили несколько новых зданий (среди них пять пятиэтажных домов для семей офицеров), но и саму крепость сохранили и поддерживали", говорит старший специалист по обслуживанию клиентов культурно-информационного центра Даугавпилсской крепости Виталий Петкун. Именно об этом времени и событиях рассказывает гид во время экскурсии, заявку на которую можно подать заранее по телефону: +37165424043, +37128686331. Экскурсию также можно заказать на месте, обратившись в информационный центр крепости, если в это время доступен гид, поясняет Петкун.

Следует отметить, что для людей, интересующихся историей советской эпохи, в Даугавпилсе есть еще несколько достопримечательностей. Например, историческая галерея "Бункер", оборудованная в подвале жилого дома, в аутентичном бункере гражданской обороны советского времени, в котором сохранилась тяжелая оригинальная металлическая дверь, рассказала старший эксперт по туризму Агентства по развитию туризма и информации Даугавпилсского самоуправления Лолита Козловска.

В свою очередь, в феврале этого года в Даугавпилсе появилось первое ретро-кафе "Столовая №1", которое предлагает блюда советской эпохи и в то же время работает как магазин, потому что каждый предмет его интерьера можно купить. Каждый день в кафе предлагается комплексный завтрак и обед. Фирменные блюда кафе — домашние чебуреки и пирог "Шарлотка".