В прошлом году по сравнению с 2015 годом на 3,3 процента увеличилось количество многодневных поездок жителей Латвии по стране. Такие данные приводит Центральное статистическое управление.

Жители Латвии в прошлом году в целом совершили 3,1 миллиона туристических поездок по стране с как минимум одной ночевкой в арендованном или частном доме.

Наиболее часто поездки были связаны с посещением родственников или друзей (57,1%) и с отдыхом (39,1%). При этом сократилось количество путешествий в города республиканского значения (Рига, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Валмиера, Вентспилс). Если в 2015 году крупные города являлись конечной целью маршрутов в 41% поездок, то в 2016-м этот показатель упал до 31,8%.

В многодневных разъездах жители Латвии в 2016 году суммарно провели 7,2 млн ночей - на 10,6% больше, чем годом ранее. А чаще всего (83,8%) ночевки были в частных владениях (у родственников или друзей, на дачах и в других видах бесплатного ночлега). Средняя длительность поездки увеличилась за отчетный год на 0,2 суток и достигла показателя 2,4 суток.

Также отмечается, что, как правило, наиболее короткие поездки (1,7 суток) предпочитают люди в возрасте 45-54 лет, тогда как люди старше 65 лет путешествуют в среднем 3,4 суток.

Во время многодневных туристических поездок жители Латвии суммарно израсходовали в 2016 году 111,3 млн евро - на 7,2% меньше, чем в 2015-м. Самые весомые пункты расходов - транспорт (35%), кафе/рестораны (12,6%) и плата за ночлег (12,5%). Меньшие суммы тратятся на посещение культурно-развлекательных мероприятий, на покупки и т.д. В среднем в 2016 году расходы на одну поездку составляли 36,2 евро, что на 4,2 евро меньше, чем в 2015-м.

Статистика также показала, что в прошлом году жители Латвии совершили в сумме 9,1 млн однодневных (без ночевок) поездок по стране - это на 18,2% больше, чем годом ранее. Суммарные расходы в однодневных поездках увеличились на 26,3% и составили 217 млн евро. Средние расходы в однодневной поездке в 2016 году составили 23,8 евро, что на 1,5 евро более, чем в 2015 году.