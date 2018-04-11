Живая вода: Топ-8 легендарных источников Латвии

У жителей Латвии есть поверья о целебной силе латвийских источников. Например, одно из них гласит, что утром Янова дня до рассвета солнца девушкам следует ополоснуть рот водой из источника, тогда они сохранят свою красоту. В наше время люди по-прежнему обращаются к источникам, чтобы укрепить здоровье и сохранить красоту, пишет DELFI Tūrismagids.

Кемерский серный источник

Foto: DELFI

Кемерский серный источник иногда называют Ящеркой, потому что ручей бьет из камня в виде ящерицы. Уже с древних времен к этому источнику приходили люди, желающие поправить здоровье — и местные, и иностранцы. Есть легенда, что один старичок, напившись воды из этого источника, обрел молодость и силу.

В Кемерском национальном парке есть и другие серные источники, например, источник на берегу озера Слокас у смотровой вышки и источник в болоте Рагану, где эта вода питает болото.

Где находится?

Кемерский национальный парк. Подробнее: daba.gov.lv