Живая вода: Топ-8 легендарных источников Латвии

Delfi Turgid
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Источник Ацу
Живая вода: Топ-8 легендарных источников Латвии
Foto: Shutterstock

У жителей Латвии есть поверья о целебной силе латвийских источников. Например, одно из них гласит, что утром Янова дня до рассвета солнца девушкам следует ополоснуть рот водой из источника, тогда они сохранят свою красоту. В наше время люди по-прежнему обращаются к источникам, чтобы укрепить здоровье и сохранить красоту, пишет DELFI Tūrismagids.

Кемерский серный источник

Живая вода: Топ-8 легендарных источников Латвии
Foto: DELFI

Кемерский серный источник иногда называют Ящеркой, потому что ручей бьет из камня в виде ящерицы. Уже с древних времен к этому источнику приходили люди, желающие поправить здоровье — и местные, и иностранцы. Есть легенда, что один старичок, напившись воды из этого источника, обрел молодость и силу.

В Кемерском национальном парке есть и другие серные источники, например, источник на берегу озера Слокас у смотровой вышки и источник в болоте Рагану, где эта вода питает болото.

Где находится?

Кемерский национальный парк. Подробнее: daba.gov.lv

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Источник Ацу

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