10 чудес природы, которые надо увидеть, пока они не исчезли

Delfi Turgid
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Дождевые леса Амазонии, Южная Америка
10 чудес природы, которые надо увидеть, пока они не исчезли
Foto: Shutterstock

Ничто на свете не вечно под луной — исчезают отдельные достопримечательности, города, страны, горы, острова и даже целые горные массивы. Вот 10 примеров и лучше поторопиться, прежде чем они окончательно канут в лету.

Национальный парк Глейшер, США

10 чудес природы, которые надо увидеть, пока они не исчезли
Foto: Shutterstock

В 1850 году горные вершины были покрыты более чем 150 ледниками, из которых сегодня осталось лишь 26. За последние 50 лет многие из них сократились на 85 процентов. Глобальное потепление продолжает свое влияние на ледники, а, следовательно, и на экосистему парка. Если не станет ледников, то ручьи станут слишком теплыми и водные насекомые не смогут выжить, что нарушит пищевую цепочку редкого вида рыб — кумжи, обитающего в местных водоемах.

Для посетителей: обязательно пройдитесь по тропам Many Glacier и насладитесь живописными видами водопадов и горных озер. Лучше всего ледник видно с местечка Jackson Glacier Overlook на дороге Going-to-the-Sun Road. А рядом с перевалом Логана можно увидеть горных коз и толсторогов.

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Дождевые леса Амазонии, Южная Америка

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Delfi Turgid

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