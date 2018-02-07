10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 10
Амелия Эрхарт
10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать
Foto: Vida Press

XXI век — век женщин, феминизма и сильных личностей. Однако сильные женщины были всегда. Telegraph Travel рассказывает о 10 сильных и упорных женщинах, которых ничто не могло остановить на пути к их мечте.

Фрейя Старк

10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать
Foto: Wikipedia

Осады, захваты власти, коктейли в Каире — Фрейя Старк, которой в этом году исполнилось бы 125 лет, служит воплощением романтики золотого века верблюдов и арабских лодок дау.

"Моя тетя с неугомонным воображением, которая на мое девятилетие подарила мне книгу "Арабские ночи", я полагаю, стала причиной всех моих приключений", — таким рассказом о своем знакомстве с Ближним Востоком Фрейя Старк начала свою книгу "Долина ассассинов".

Фрейя работала в Луристане, Йемене, Сирии, Турции, Ираке и других частях Аравийского полуострова. В ее путешествиях смешивалась роскошь и лишения, образованность и приключения, одиночество и близкие отношения. В своей книге "Долина ассассинов" Фрейя рассказывает о том, как она общалась с местными жителями, и вдохновлялась на путешествия в одиночку. "Величайшее и единственное утешение в том, чтобы быть женщиной, состоит в том, что можно притвориться глупой и никто не удивится", — писала Старк, и становится грустно, что эта фраза очень реалистично отображает тогдашние нравы.

1 10
Амелия Эрхарт

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

12 скрытых самолетных

12 скрытых самолетных "фишек", которые удивят даже бывалых путешественников

Они не вернулись домой: путешественники, погибшие в экспедициях

Они не вернулись домой: путешественники, погибшие в экспедициях

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения

Туристу на заметку: Что делать, если вы попали в аварию на автобане в Германии?

Туристу на заметку: Что делать, если вы попали в аварию на автобане в Германии?

10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля

ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка

ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка "Кемери"

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе (1)

подробнее
10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля

ФОТО. В Елгаве появились первые ледяные скульптуры предстоящего фестиваля

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе

ФОТО: Тропа через Дуникское болото — одна из самых длинных и интересных в Европе (1)

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

7 идей для отдыха в Литве: башни, родели и музеи

ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка

ФОТО: Зимняя сказка на тропах Национального парка "Кемери"

подробнее