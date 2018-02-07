10 легендарных женщин-первопроходцев, о которых следует знать

XXI век — век женщин, феминизма и сильных личностей. Однако сильные женщины были всегда. Telegraph Travel рассказывает о 10 сильных и упорных женщинах, которых ничто не могло остановить на пути к их мечте.

Фрейя Старк

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Осады, захваты власти, коктейли в Каире — Фрейя Старк, которой в этом году исполнилось бы 125 лет, служит воплощением романтики золотого века верблюдов и арабских лодок дау.

"Моя тетя с неугомонным воображением, которая на мое девятилетие подарила мне книгу "Арабские ночи", я полагаю, стала причиной всех моих приключений", — таким рассказом о своем знакомстве с Ближним Востоком Фрейя Старк начала свою книгу "Долина ассассинов".

Фрейя работала в Луристане, Йемене, Сирии, Турции, Ираке и других частях Аравийского полуострова. В ее путешествиях смешивалась роскошь и лишения, образованность и приключения, одиночество и близкие отношения. В своей книге "Долина ассассинов" Фрейя рассказывает о том, как она общалась с местными жителями, и вдохновлялась на путешествия в одиночку. "Величайшее и единственное утешение в том, чтобы быть женщиной, состоит в том, что можно притвориться глупой и никто не удивится", — писала Старк, и становится грустно, что эта фраза очень реалистично отображает тогдашние нравы.