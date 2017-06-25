10 лучших городков мира на любой вкус

Каждый человек, отправляясь в путешествие, надеется найти что-то свое. Кому-то интересны мегаполисы с их суетой и ночной жизнью, кто-то хочет отдохнуть в уединенном месте, кто-то хочет попробовать новые блюда, а кто-то мечтает увидеть экзотическую природу. Поэтому нет универсальных советов для путешественников, так как каждый выбирает направление на свой вкус. Ниже представляем 10 лучших городков мира для самых разных путешественников.

Если вы романтик: Кольмар, Франция

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Кольмар - административный центр департамента Верхний Рейн.

Кольмар — живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, включающими обширную средневековую часть. В городе множество зданий, построенных в Средневековье и в эпоху Возрождения.

Несмотря на относительно небольшой размер, город представляет собой своеобразный архитектурный музей под открытым небом, в котором представлены все архитектурные стили — от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн до модернизма и постмодернизма — вне старого города, однако позднесредневековый Кольмар и Кольмар эпохи Возрождения наиболее интересны своей целостностью.

Особый микроклимат Кольмара благотворно влияет на развитие виноделия.