10 лучших городков мира на любой вкус

Если вы романтик: Кольмар, Франция
Кольмар - административный центр департамента Верхний Рейн.
Кольмар — живописный эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами, включающими обширную средневековую часть. В городе множество зданий, построенных в Средневековье и в эпоху Возрождения.
Несмотря на относительно небольшой размер, город представляет собой своеобразный архитектурный музей под открытым небом, в котором представлены все архитектурные стили — от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн до модернизма и постмодернизма — вне старого города, однако позднесредневековый Кольмар и Кольмар эпохи Возрождения наиболее интересны своей целостностью.
Особый микроклимат Кольмара благотворно влияет на развитие виноделия.
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