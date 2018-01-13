10 лучших приключений в Италии, которые могут случиться с вами в 2018 году

Delfi Turgid
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Живопись Италии
10 лучших приключений в Италии, которые могут случиться с вами в 2018 году
Foto: Shutterstock

Об отпуске следует подумать заранее. Если в этом году вы планируете посетить Италию, то эксперты Telegraph позаботились о вашем досуге и составили список самых лучших развлечений в этой прекрасной и гостеприимной стране.

Прогулки по Лигурии

10 лучших приключений в Италии, которые могут случиться с вами в 2018 году
Foto: Shutterstock

5 городков Чинкве-Терре на скалах у моря, словно сошедших со старинной открытки, уже давно стали беспроигрышной классикой идей для путешествий. Сюда можно добраться по воде, на поезде или пешком. Прибыв сюда, стоит обратить внимание и на менее часто посещаемые части Лигурии. Начните с Монельи и двигайтесь на север по территории Чинкве-Терре, которая входит в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Чтобы добраться до изящных и компактных деревушек, изумительных заливов и восхитительных островов, лучше всего ехать на поезде. Все пять деревушек можно осмотреть за два дня, шагая от одной пьяццы к другой по тропинкам вдоль оливковых рощиц и виноградников. Обязательно найдите время, чтобы посетить элегантный Портофино, который стал популярным в 1850-х годах среди британской аристократии, и для прогулки на лодке из Порто Венере, где жили и работали Байрон и Шелли.

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Живопись Италии

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Delfi Turgid

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