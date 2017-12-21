10 малоизвестных городов Испании, которые станут вашими фаворитами

Если вы много путешествовали, то наверняка побывали в самых известных испанских городах — Мадриде, Барселоне, Севилье и Гранаде. Однако искушенные путешественники стараются сойти с популярных маршрутов, чтобы увидеть страну такой, какая она есть, пишет Touropia. Именно поэтому мы расскажем о малоизвестных обычным туристам городах Испании, в которые сложно не влюбиться.

Ла-Корунья

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Этот городок находится на побережье Атлантического океана в северо-западной провинции Галисия и с давних пор является важным портом для страны. Во 2-м веке до н.э. Ла-Корунью колонизировали римляне, которые быстро оценили ее стратегически выгодное расположение.

Самая известная достопримечательность города — маяк "Башня Геркулеса", старейший маяк в мире, работающий до сих пор. В городе есть два превосходных музея науки, музей психологии и дом, где жил Пикассо — сейчас здесь расположен музей, где выставлены 33 его работы. Отличительной чертой Ла-Коруньи являются искусно застекленные балконы.