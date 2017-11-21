10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле

Delfi Turgid
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Jetlines
10 недорогих авиакомпаний, которые в следующем году сделают отпуск еще дешевле
Foto: Shutterstock

Этот год был нелегким для авиабизнеса — начиная с банкротства Monarch Airlines и закрытием Air Berlin, заканчивая отмененными рейсами Ryanair и проблемами British Airways. Но есть и хорошие новости от международных лоукостеров — авиакомпаний с низкими ценами на билеты, пишет TūrismaGids.lv.

Положительные изменения происходят в сегменте низких цен. Например, авиакомпания Level, "дочка" British Airways, в марте этого года заявила, что за неполных 100 фунтов (110,50 евро) доставит пассажиров из Барселоны в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, курорт Пунта Кану в Доминиканской Республике и столицу аргентины — Буэнос-Айрес. В то же время скандинавский перевозчик Primera Air, чей центр управления полетами, кстати, находится в Латвии, предлагает перелеты из Великобритании в Нью-Йорк и Бостон из Бирмингема и полеты из аэропорта Станстед в Лондоне.

Это всего лишь несколько примеров лоукостеров, которые начинают захватывать авиаиндустрию. Эксперты считают, что это только начало и число игроков только увеличится. Издание Telegraph выделило 10 низкобюджетных авиакомпаний, которые уже совсем скоро будут оспаривать лидерство Ryanair.

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Jetlines

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Delfi Turgid

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