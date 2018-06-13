10 нетрадиционных туристических направлений Европы

Вести Экономика | Delfi Turgid
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Порту, Португалия
10 нетрадиционных туристических направлений Европы
Foto: Shutterstock

Сезон отпусков уже в разгаре, многие уезжают в теплые места отдохнуть после долгой зимы. Однако есть и те, кто еще не знает, как провести лето и куда отправиться в путешествие.

Портал "Вести Экономика" рассказывает о туристических направлениях Европы, которые не так популярны, как, скажем, Париж или Рим, но и там вы почувствуете полноту жизни и вернетесь из путешествия с целым багажом приятных впечатлений.

Которский залив, Черногория

Территория вокруг Которского залива была заселена еще со времен античности и сохранила множество средневековых городов.

Многие из них, такие как Котор, Пераст, Херцег-Нови, являются важными туристическими центрами.

Местность имеет огромное культурное и историческое значение для черногорского и хорватского народов.

Религиозное значение региона также велико: на берегах Которского залива находится множество старинных православных и католических церквей, некоторые из которых являются местами паломничества.

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Порту, Португалия

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Вести Экономика Delfi Turgid

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