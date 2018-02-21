10 роскошных мест для отдыха супербогачей

Некоторые предпочитают останавливаться в отелях во время поездок заграницу. Однако сверхбогатые люди иногда предпочитают частные дома для отдыха. Дома с прекрасным видом из окна, полным уединением и личным шеф-поваром.

Трэвел-журналист Себастьян Бедо в своей книге рассказал о некоторых таких домах. Расположены они могут быть в самых разных местах: в лесу, не побережье или на вершине горы. Объединяет их один фактор – высокая цена аренды.

Роскошная землянка в горах Швейцарии или зеркальный дом в Италии – эти дома сделают любой опыт путешествий уникальным. Ниже приведен список некоторых из самых дорогих домов, представленных в книге.

Полуостров Банкс, Новая Зеландия

Цена: до $5147 за ночь

Scrubby Bay House на полуострове Банкс в Новой Зеландии находится в уединенной частной бухте. Посетители могут наслаждаться роскошными видами, сидя в джакузи или бассейне, либо через большие стеклянные перегородки во время обеда, приготовленного частным шеф-поваром. Добраться сюда можно только на внедорожнике или вертолетом.

Ванака, Новая Зеландия

Цена: до $2 536 за ночь

Дом с потрясающими видами на озеро Ванака и доступом к новозеландскому национальному парку "Гора Аспайринг". Стоимость аренды - $2 536 в сутки, за эту сумму дом могут снять до шести гостей. За дополнительных гостей стоимость $145 за ночь.

Лети, Уттаракханд, Индия

Цена: до $1 916 за ночь, за гостя

Этот дом находится в отдаленном месте – в двух днях поездки из Нью-Дели – из окон дома открывается панорамный вид на Гималаи.

Джоаджа, Южное нагорье, Австралия

Цена: до $1 317 за ночь

В часе езды от Сиднея, этот отель расположен в южном нагорье Нового Южного Уэльса. Из окон дома открывается вид на теснину реки Уингекарриби.

Топанга, Калифорния

Цена: от $1 120 за ночь

С видом на Тихий океан, Saddle Peak House в Топанге, штат Калифорния, отличается минималистическим стилем в сочетании с современной архитектурой. В доме четыре спальни.

Матугама, Шри-Ланка

Цена: до $1 445 за ночь за 6 гостей

Ark Home в Матугаме, Шри-Ланка, окружен тропическим лесом и идеально подходит для тех, кто любит путешествовать пешком, наблюдать за птицами, гулять по пляжу и купаться в море.

Вальс, Швейцария

Цена: до $672 за ночь

Вилла Вальс в Швейцарии создает очень интимную обстановку. На затерянной в горах вилле большой сад, кроме того, с нее открывается прекрасный вид. Цены варьируются в зависимости от времени года, но обычно они составляют от $2 569 до $4 710 в неделю.

Больцано, Южный Тироль, Италия

Цена: до $551 за ночь, за четырех гостей

Из Зеркального дома в Больцано, Италия, открывается захватывающий вид на Доломитовые Альпы. Здесь есть легкий доступ к озерам и виноградникам, лыжные и велосипедные дорожки, бассейн и частный сад.

Калицдорп, Южная Африка

Цена: до $551 за ночь

С видом на горы Свартберг Klipspringer работает на солнечной энергии, здесь частный бассейн, встроенный барбекю.

Кретас, Испания

Цена: от $551 за ночь

Этот дом также работает на солнечной энергии. В Solo House есть частный шеф-повар и кейтеринг, оплата от $551 за ночь.