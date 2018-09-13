10 самых интересных мест в Эстонии для осенних путешествий

За осенним вдохновением совсем не обязательно ехать куда-то далеко — в Эстонии много интересных мест, где осень порадует своими яркими красками.

День буфетов на Луковом пути

Не пропустите: уже в эти выходные на побережье Чудского озера, на знаменитом Луковом пути, откроют свои двери домашние кафе. Располагаются они в обычных домах и дворах местных жителей. Вас ждут невероятно вкусные блюда, приготовленные по рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Варения и соления, чаи и настойки, пироги и каши, рыба и мясо — настоящий праздник, который скрасит серость наступающей осени.

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Учебная тропа болота Виру

Осень — прекрасная возможность пройтись по деревянным настилам учебной тропы Вируского болота, забраться на смотровую вышку и насладиться осенними пейзажами этих мест. Длина тропы составляет 3,5 км, а отправиться в небольшой поход по ней можно в любое время года — здесь красиво всегда, в том числе и осенью! Кроме того, здесь есть специально отведенные места для пикника, где можно отдохнуть, а при наличии горячего чая в термосе, даже устроить обед на свежем воздухе.

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Вильянди

View this post on Instagram A post shared by Viljandi (@visitviljandi) on Nov 6, 2017 at 1:14am PST



Однодневная поездка в Вильянди — отличный вариант досуга на осенних выходных. Старинный ганзейский город очаровывает своими пейзажами, открывающимися с Замковой горы, разноцветной осенней листвой многочисленных городских парков, уютными кафе, особой романтикой подвесного моста и архитектурными достопримечательностями. А холодный осенний вечер лучше всего скоротать в знаменитом театре Угала или на концерте старинной музыки.

50 оттенков осени парка Кадриорг в Таллинне

View this post on Instagram A post shared by Green Tour Baltic (@greentour_baltic) on Sep 1, 2017 at 3:57am PDT



Юбиляр этого года не нуждается в особом представлении. Невероятная палитра осенних красок, наполненный ароматами опавшей листвы свежий воздух, шуршащие под ногами листья, дети, то тут, то там собирающие опавшие каштаны — эта картинка стоит того, чтобы заглянуть в какой-то осенний день в главный столичный парк.

С 19 по 21 сентября в Кадриорге в очередной раз пройдет Фестиваль света. Это необычное явление знаменует проводы лета и начало осени. По всему парку Кадриорг зажигают тысячи свечей, устанавливают световые инсталляции, а также проводят концерты. Вечер завершит световое шоу.

Парк Ору, Тойла

По парку хорошо гулять в любое время года, но особенно привлекательно он выглядит летом и осенью. Неспешные прогулки по осенним дорожкам побуждают к созерцанию прекрасного: различные виды деревьев и кустарников, скульптура "Три грации", пещера серебряного источника, Липовая аллея, беседка "Ласточкино гнездо" и, конечно же, невероятные виды на море. Не зря именно здесь Григорий Елисеев, один из богатейших купцов имперской России, решил построить величественный дворец и разбить парк, похожий на Версаль. Дворец, увы, не сохранился, а вот ухоженный парк по-прежнему вдохновляет романтиков.

Хаапсалу

Что может быть лучше, чем спокойные прогулки по романтичной набережной?! Морской воздух, тишина, отсутствие толп туристов, мирно соседствующие старина и современность, изысканные рестораны, СПА и безмятежная атмосфера - это и многое другое предлагает вам этот спокойный и приветливый город, расположенный в 100 км от столицы Эстонии.

Холм Тоомемяги в Тарту

View this post on Instagram A post shared by IᐯO KIᐯIᔕTIK (@ivokivistikphotography) on Oct 16, 2017 at 11:41pm PDT

В осенние месяцы Тарту окутывает суета: многочисленные студенты и преподаватели, которые на протяжении многих веков приносят славу культурной столице Эстонии, возвращаются в родную Альма-матер. В это время хорошо пройтись по городским паркам или посетить, например, обсерваторию. А можно забраться на центральный городской холм Тоомемяги — сердце Старого Тарту и место древнейшего поселения, где обосновались эсты более 4000 лет назад. В парке с высаженными деревьями, проложенными дорожками и соединяющими насыпи мостиками, который вместе с библиотекой, анатомикумом, обсерваторией и клиникой стал центром духовной жизни города, можно хорошо отдохнуть душой и телом.

Отепя

View this post on Instagram A post shared by Chilli 🌶 (@chilli.ee) on Mar 22, 2018 at 5:21am PDT

Не успели летом сфотографироваться в знаменитой желтой рамке National Geographic на фоне Отепя? Не беда! Осень дает еще один шанс, ведь поездка на юг Эстонии — идеальный вариант на осенние выходные. Помимо восхитительной природы, живописных холмов и озер, извилистых дорог и небольших речушек, Отепя может рассказать массу интересных фактов и легенд о нашей стране. Этот небольшой городок, затерявшийся среди долин Южной Эстонии, привлекает круглый год своими зонами отдыха, спа-отелями, ресторанчиками с традиционной кухней, спрятанными в окрестностях дворцами и мызами.

Нарва — осенняя столица Эстонии

View this post on Instagram A post shared by Natalia (@natalia_spa) on Oct 4, 2016 at 2:48am PDT

Осень для Нарвы — особое время. С сентября по декабрь этот город носит почетное право называться "осенней столицей Эстонии". Жителей и гостей Нарвы ждут не только яркие краски наступившего времени года, но и разнообразная культурно-развлекательная программа, цель которой показать все прелести этого восточного города.

Более подробно здесь.

Водопад Кейла-Йоа

View this post on Instagram A post shared by Masha Meh (@mash_meh) on Nov 9, 2017 at 3:59am PST

Совсем скоро бурлящие потоки водопада Кейла-Йоа замедлят свой ход и превратятся в глыбы льда. А осенью здесь все еще можно увидеть, как струи водопада играют в лучах уже не такого теплого солнца. Воздух здесь особенно свеж и наполнен ароматами леса, реки и опавшей листвы, а грохот падающей воды разносится вокруг — такое зрелище не оставит равнодушным ни одного путешественника.