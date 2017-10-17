Города по всему миру растут, и прогнозируется, что к 2050 году около 66% населения планеты будет проживать в городах, по сравнению с 54% на сегодняшний день. По мере роста городов растет и число проблем, связанных с жизнью в городах. Аналитики Thomson Reuters Foundation опросили экспертов о проблемах женщин в крупнейших городах мира. По результатам исследования был составлен рейтинг самых опасных городов для женщин.

10. Стамбул, Турция

Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны.

В Стамбуле порой небезопасно и за последние несколько лет уровень криминала сильно вырос.

9. Джакарта, Индонезия

Джакарта - особый столичный округ, столица и крупнейший город Индонезии.

Отмечаются проблемы с постоянными пробками, а также влияние жаркого влажного климата.

Помимо прочего, в городе постоянно висит смог, что также сказывается на состоянии здоровья населения.

8. Лагос, Нигерия

Лагос — портовый город на юго-западе Нигерии, самый большой город страны.

Как и все подобные африканские мегаполисы, Лагос испытывает немало трудностей, связанных с низкой экологией, ростом преступности, засильем приезжих, безработицей и прочими проблемами.

Кое-где под мостами живут нищие семьи с маленькими детьми, занимающиеся попрошайничеством.

7. Дакка, Бангладеш

Дакка — столица и крупнейший город Бангладеш. Население города в его административных границах составляет около 7 млн человек.

Важной частью общественного транспорта Дакки являются велорикши и моторикши, ежедневно на работу выходит около 400 тысяч рикш.

Велорикши запрещены во многих частях города, так как служат причиной сильных дорожных пробок.

Дакка — город опасный в плане преступности. Здесь даже таксисты с наступлением сумерек заканчивают свой рабочий день.

А пугливые туристы предпочитают и вовсе запереться в своем номере отеля и сидеть до самого утра.

6. Мехико, Мексика

Мехико — город, столица Мексики. Мексиканские наркокартели существуют уже несколько десятилетий, и уже с 1970-х годов имеет место содействие их деятельности со стороны некоторых государственных структур Мексики.

Аресты лидеров картелей привели к повышению уровня насилия, так как обострили борьбу картелей между собой за контроль над маршрутами доставки наркотиков в США.

Прежде всего, речь идет о росте уровня преступности в столице, Мехико.

5. Лима, Перу

Лима — город на тихоокеанском побережье Южной Америки, столица Республики Перу. Лима является крупнейшим финансовым и промышленным центром Перу (город даёт более 2/3 ВВП страны) и одним из основных экономических центров Латинской Америки.

В Лиме 12,8% населения живет ниже уровня бедности, который принят в Перу, 0,2% населения живет в условиях крайней нищеты, а это означает, что они не в состоянии получить доступ к основной продовольственной корзине.

Город Лима в плане безопасности не однозначное место, так район Сан-Исидро считается самым безопасным, а район Римак самым опасным, разница между этими районами колоссальна.

Можно обнаружить параллель между зажиточностью района и опасностями, которые подстерегают местных жителей и гостей. Многие жители Лимы просто боятся оставлять свои квартиры без присмотра.

4. Дели, Индия

В Индии каждые 22 минуты совершается изнасилование. Зачастую такие преступления бывают групповыми, а иногда заканчиваются убийством.

Индийские судьи крайне неохотно берутся за дела, касающиеся изнасилований: засудить насильника, если случай не слишком резонансный, очень тяжело.

На семью жертвы оказывают давление родня преступников, зачастую в травлю включаются сами представители закона.

3. Карачи, Пакистан

Карачи — портовый город на юге Пакистана, административный центр провинции Синд, крупнейший город страны и один из крупнейших городов мира.

В Карачи произошел ряд известных терактов: захват самолета в 1986 г., убийство американского журналиста Дэниела Перла в 2002 г., террористическая атака на французских инженеров, террористический акт в 2007 г. Еще ряд преступлений был организован группировкой "Лашкаре-Тайба".

Карачи является крупнейшим центром международной торговли гашишем и героином, к которой причастны такие лидеры наркобизнеса, как бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

22 мая 2011 г. 13 человек погибли при атаке боевиков на базу авиации ВМС в Карачи.

Помимо этого, город печально известен тем, что здесь регулярно совершаются нападения на женщин.

2. Киншаса, Демократическая Республика Конго

Киншаса — столица Демократической Республики Конго. Уровень жизни в Киншасе очень низок.

Город испытывает на себе, с одной стороны, последствия массовых грабежей, прокатившихся по стране в 1991 и 1993 годах, а затем и гражданской войны, с другой стороны — естественной миграции населения из ещё более неблагополучной сельской местности, поскольку в городе есть возможность найти хоть какую-то работу.

В городе есть большие проблемы с преступностью, вызванной бедностью населения. Самыми неблагополучными районами являются Масина, Кимбансеке и Лимете.

1. Каир, Египет

Каир — столица Египта, крупнейший город Ближнего Востока. Прогуливаться поздно вечером и ночью женщинам без сопровождения мужчин не рекомендуется.

Криминальный уровень в Каире за последние годы увеличился. Наиболее актуальной проблемой столицы является коррупция. Также достаточно распространены случаи автомобильных краж.

Отдельное внимание стоит уделить дорожному движению Каира. ДТП и аварии происходят повсеместно, так как египетские водители нередко нарушают правила. Даже на дорожном переходе необходимо очень внимательно следить за движением машин, чтобы не угодить в неприятную ситуацию.

Кроме того, стоит избегать опасные районы Каира, в которых бездействует полиция.