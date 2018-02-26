10 самых распространенных ловушек для туристов: на что не стоит тратить время

Многие из нас во время путешествий стремятся посетить места, где можно пережить яркие ощущения. В мире хватает туристических объектов, которые настойчиво рекомендуют путеводители с пометкой "обязательно увидеть" ("must see"), но большинство из них — всего лишь ловкий маркетинговый ход, выманивание денег и трата времени, не более. Вот 10 наиболее известных:

Маленькая русалочка в Копенгагене

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Почти каждый посетитель Копенгагена заканчивает экскурсию осмотра города прогулкой по променаду с целью посмотреть на скульптуру Маленькой русалки. Однако, достигнув цели, многие туристы чувствуют разочарование, прежде всего — скромными размерами памятника. Высота Русалочки — всего 1,25 метра. После визита к русалочке туристы, нередко, испытывают сожаление о времени, потраченном на дорогу.

Чем привлекает

Символ столицы Дании — Русалочка был создан в 1913 году. Статуя установлена в порту Копенгагена. В качестве модели скульптор Эдвард Эриксен выбрал известную датскую балерину начала ХХ века.

Статуя стала одним из самых известных символов Копенгагена и всемирно известной достопримечательностью для туристов: во многих городах установлены копии статуи. В частности, они есть в Амстердаме, Париже, Риме, Токио и Сиднее.

Срок охраны авторских прав на статую не истек, и наследники скульптора, умершего в 1959 году, требуют платы за использование ее копий и изображений.

Эта статуя многократно была объектом вандализма, начиная с середины 1960-х годов по разным причинам, но каждый раз была восстановлена. В 2007 году власти Копенгагена объявили, что статуя может быть перенесена дальше в гавань, чтобы избежать случаев вандализма и для предотвращения постоянных попыток туристов взобраться на нее.

Русалочка имеет и генетически модифицированную "родственницу". Младшая Русалочка установлена неподалеку от "старшей сестры" — в 400 метрах. Это не простая девушка с хвостом, а, скорее, фантастическое существо, которое можно увидеть на картинах Сальвадора Дали.