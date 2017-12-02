10 самых уникальных рождественских традиций в мире

Мы настолько привыкли к местным традициям празднования Рождества, что уже не представляем этот праздник без глинтвейна, нарядной елки и пипаркукас. Но так ли это и в других странах? Pure Wow рассказывает о том, как отмечают Рождество по всему миру.
Япония
Рождество в Японии — не самый широко отмечаемый праздник, однако это одна из самых успешных маркетинговых кампаний KFC. Она началась в 1974 году со слоганом "Kurisumasu ni wa kentakkii", что в переводе гласит "Рождество с Кентукки". Этой традиции уже больше 40 лет и японцы уже по привычке приходят в закусочные KFC на праздничный обед.