10 самых уникальных рождественских традиций в мире

Delfi Turgid
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Ливан
10 самых уникальных рождественских традиций в мире
Foto: Shutterstock

Мы настолько привыкли к местным традициям празднования Рождества, что уже не представляем этот праздник без глинтвейна, нарядной елки и пипаркукас. Но так ли это и в других странах? Pure Wow рассказывает о том, как отмечают Рождество по всему миру.

Япония

10 самых уникальных рождественских традиций в мире
Foto: AP/Scanpix

Рождество в Японии — не самый широко отмечаемый праздник, однако это одна из самых успешных маркетинговых кампаний KFC. Она началась в 1974 году со слоганом "Kurisumasu ni wa kentakkii", что в переводе гласит "Рождество с Кентукки". Этой традиции уже больше 40 лет и японцы уже по привычке приходят в закусочные KFC на праздничный обед.

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Ливан

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Delfi Turgid

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