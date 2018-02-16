10 способов путешествовать бесплатно. Какой подходит вам?

Путешествовать по миру – это мечта многих людей. Сейчас очень много возможностей, и огромный объем информации о путешествиях вы можете получить из интернета, что позволит сэкономить. Но как путешествовать, если вы не хотите тратить? Можете ли вы путешествовать и получать за это деньги?
Несомненно, в современном мире такое возможно, и ниже мы расскажем о 15 способах путешествовать и получать за это зарплату.
1. Преподавать свой родной язык или английский язык
Если вы хотите пожить в другой стране и поработать там, что преподавание языка – неплохой способ осуществить вашу мечту. Очень часто в зарубежных странах требуются преподаватели иностранного языка. И прежде всего это может быть ваш родной язык, то есть русский, преподавание которого может быть востребовано в ряде стран.
- 1. 2. Проводить исследования для составления путеводителей
- 2. 3. Стать популярным блогером в Instagram
- 3. 4. Стать бортпроводником
- 4. 5. Торговать товарами местного производства
- 5. 6. Найдите стороннюю работу и начните работать удаленно
- 6. 7. Работать на круизном лайнере
- 7. 8. Стать гидом
- 8. 9. Поработать на WWOOF
- 9. 10. Поработать помощницей по хозяйству