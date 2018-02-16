10 способов путешествовать бесплатно. Какой подходит вам?

Путешествовать по миру – это мечта многих людей. Сейчас очень много возможностей, и огромный объем информации о путешествиях вы можете получить из интернета, что позволит сэкономить. Но как путешествовать, если вы не хотите тратить? Можете ли вы путешествовать и получать за это деньги?

Несомненно, в современном мире такое возможно, и ниже мы расскажем о 15 способах путешествовать и получать за это зарплату.

1. Преподавать свой родной язык или английский язык

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Если вы хотите пожить в другой стране и поработать там, что преподавание языка – неплохой способ осуществить вашу мечту. Очень часто в зарубежных странах требуются преподаватели иностранного языка. И прежде всего это может быть ваш родной язык, то есть русский, преподавание которого может быть востребовано в ряде стран.