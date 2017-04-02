10 вещей, которые когда-то можно было делать в самолете и совершенно немыслимо сейчас

Недавно английские и американские власти приняли решение запретить использовать в самолётах электронные устройства больше смартфона. Пока что это касается только рейсов на Ближний Восток — именно на них наиболее вероятно появление террориста с бомбой в компьютере. Но не исключено, что рано или поздно правило доползёт и до нас. А пока поговорим о самолётах, которые мы потеряли: что ещё когда-то разрешалось на борту?

Курить

Foto: Vida Press

Да, сейчас это трудно себе представить, но в середине века в самолётах действительно все курили, совершенно открыто и безнаказанно. Самолёт, как ресторан, делился на секции для курящих и некурящих. Но пахло в итоге везде, с вентиляцией дела в самолётах так себе."Секция для курящих в самолёте — это как секция для писающих в бассейне", — делится воспоминанием на "Quora" форумчанин Роберт Моутел. Одним из последних (среди крупных компаний) запретил курение Аэрофлот — аж в 2002 году.

Дискриминировать стюардесс

Foto: Vida Press

Дискриминацией занимались сами авиакомпании. Феминистки бы сильно возмущались такими требованиями 60-х: рост от 1,50 до 1,80 м, вес от 49 до 60 кг, возраст от 21 до 27, не замужем (бездетная вдова или разведённая рассматривается). Сейчас сохранились только требования к росту: высота кабины экипажа должна быть от 1,50 до 1,85м.

Есть по-королевски

Foto: Vida Press

Кормили когда-то бесплатно на любом рейсе (ещё бы, если билет стоит несколько средних зарплат, почему бы и не подарить ценному клиенту обед), а уж меню… индейка, баранина, говядина, воловий язык, цыплёнок, буженина, сыры, большой выбор сладостей… И никакого пластика — фарфор!

Устроить семейный ужин

Пусть не при свечах, но полноценно за столом.

Мешать пилоту

Сейчас дверь кабины плотно закрывается, и вот эта сцена из фильма "Аэроплан!" кажется нам невероятной.

А когда-то мы меньше боялись террористов…

Смотреть фильм всем самолётом

В некоторых рейсовых автобусах ещё остались под потолком старые телевизоры, где шёл один на всех фильм. Сейчас по ним, правда, всё равно не показывают фильмы — только рекламу компании-перевозчика. А когда-то и в самолётах были такие. Можно было дружно переживать за героев и чувствовать единение c попутчиками.

Возить в ручной клади шампунь

Foto: PantherMedia/Scanpix

Сейчас, если кто-то решит взять с собой больше 100 мл жидкости, его попросят от неё избавиться (даже маму могут попросить выпить половину детской смеси). А вдруг это кислота и с её помощью вы захватите самолёт? От этого закона, введённого в 2006 году, выиграли магазинчики в аэропорту, которые продают маленькие флакончики с шампунями и гелями для бритья.

Брать с собой нож

Ну, вдруг вам захочется в полёте построгать палочку? Эх, а сейчас даже иголку для вышивания не взять…

Откидывать кресло

Foto: Shutterstock

Где-то и сейчас спинки откидываются — но в тренде неоткидные. Забота о коленках сидящих сзади пассажиров.

Приехать в аэропорт менее, чем за час до вылета

Выпил шампанского, закусил икрой, показал паспорт и пошёл к самолёту через всё лётное поле. Вот и весь чек-ин. Эх, было время!