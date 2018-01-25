100 лет независимости Литвы: Вильнюс приглашает на празднования

Этот год – самое благоприятное время для посещения Вильнюса: в 2018 году столица Литвы будет праздновать столетие восстановления государственности и в течение всего года не будет недостатка в праздничных мероприятиях у наших южных соседях.

В начале года в Вильнюсе ожидается череда особенных, навеянных историей культурных мероприятий. Особое внимание будет уделено подписанию Акта о независимости Литвы, имевшему место 16 февраля 1918 года в Вильнюсе. В течение всего года в городе будут проходить выставки, концерты, бесплатные экскурсии по улицам столицы, которые позволят воссоздать дух 1918 года, а летом прозвучат мелодии Праздника песни к 100-летию государства.

Путешествие во времени по улицам Вильнюса

Foto: Publicitātes foto

Одним из самых уникальных проектов, испытать и оценить который вскоре смогут туристы – путешествие во времени в Вильнюс начала XX века. 9–18 февраля улицы Старого города Вильнюса, гостиницы и бары изменятся, чтобы передать уникальный вид города начала XX века. Будут установлены таблички со старыми названиями улиц, в ресторанах можно будет отведать характерные для того времени блюда.

Туристы также смогут воспользоваться историческим путеводителем, специально выпущенным по случаю столетия восстановления государственности Литвы – они самостоятельно смогут посетить места, связанные с наиболее важными историческими событиями начала XX века и воссозданием Литовского государства. Гости Вильнюса, желающие шире ознакомиться с этим периодом в истории, приглашаются принять участие в экскурсиях, которые проведут профессиональные гиды.

Foto: Publicitātes foto

Мероприятия по празднованию столетия восстановления государственности Литвы 16 февраля увенчает специальный праздничный концерт на Кафедральной площади "Пою Литве". С наступлением вечера одну из главных улиц Вильнюса – проспект Гедиминаса – озарит свет от костров: от Сейма до Кафедральной площади будет зажжено 100 праздничных костров, символизирующих сто лет возрождённой Литвы.

Оригинал Акта о независимости Литвы обнаружен в Германии

Во время празднования столетнего юбилея восстановления государственности Литвы в Вильнюсе будет экспонироваться считавшийся утраченным на протяжении ста лет оригинал решения о восстановлении независимого Литовского государства – самый важный документ для Литовского государства XX в., символизировавший о стремлении литовского народа к свободе и возрождению государства.

Foto: Laimonas Ciūnys

Акт о независимости Литвы будет экспонироваться в Доме сигнатаров, в той же самой комнате, в которой 16 февраля 1918 года его подписали члены Совета Литвы. В Доме сигнатаров также будет открыта специально созданная к чествованию столетия государства экспозиция "На пути к независимому Литовскому государству: 1863 – 1918 гг."

Праздник песни, посвященный независимости

Одно из наиболее значительных летних мероприятий – уникальный литовский Праздник песни пройдет с 1 по 6 июля. В этом году Праздник песни посвящается столетию восстановления независимого Литовского государства и представит уникальную праздничную программу, в которой примут участие свыше 40 тысяч участников. Люди со всей Литвы соберутся в Вильнюсе для того, чтобы поделиться песнями, танцами и традициями своего края. Это феноменальное мероприятие внесено в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Foto: Birutė Simanavičienė

Больше информации о мероприятиях, посвященных столетию восстановления государственности Литвы, найдете на сайте: www.vilnius-tourism.lt/100.