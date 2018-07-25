12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive

Delfi Turgid
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За шезлонги надо платить
12 вещей, о которых молчат отели All Inclusive
Foto: Shutterstock

Если вы думаете, что отели из серии "все включено" — это отличная возможность сэкономить в отпуске, то это не так. Reader's Digest рассказывает, почему отдых в гостиницах такого рода в результате оказывается намного дороже.

Фото пляжей еще не значат возможность плавать

Если вы решили провести отпуск в гостинице "все включено", потому что на ее вебсайте отличные фото с пляжами, то стоит уточнить, можно ли там купаться. Некоторые отели расположены на прекрасных пляжах, но вот купаться там может быть опасно из-за подводных течений.

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За шезлонги надо платить

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Delfi Turgid

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