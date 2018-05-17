15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые

Если помимо ровного загара вы хотите привезти с отпуска еще и фото, где вы обедаете в одном ресторане с Бейонсе или Дженнифер Лопез, или хотите разжечь страсть в отношениях, то Reader's Digest собрал 15 лучших пляжей мира, которые выбирают звезды, и где секс буквально витает в воздухе.