15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые

Delfi Turgid
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Парадайс-Бич, остров Миконос, Греция
15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые
Foto: Shutterstock

Если помимо ровного загара вы хотите привезти с отпуска еще и фото, где вы обедаете в одном ресторане с Бейонсе или Дженнифер Лопез, или хотите разжечь страсть в отношениях, то Reader's Digest собрал 15 лучших пляжей мира, которые выбирают звезды, и где секс буквально витает в воздухе.

Палмизана, Хвар, Хорватия

15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые
Foto: Shutterstock

Сюда на отвязные вечеринки приезжают Принц Гарри, Джорджо Армани, Бейонсе и Джей-Зи. Здесь легко можно столкнуться со знаменитостями, которые прилетели инкогнито, чтобы насладиться солнцем, белоснежным песком и пообщаться со звездной публикой.

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Парадайс-Бич, остров Миконос, Греция

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Delfi Turgid

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