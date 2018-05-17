15 горячих пляжей, где отдыхают самые богатые и знаменитые

Если помимо ровного загара вы хотите привезти с отпуска еще и фото, где вы обедаете в одном ресторане с Бейонсе или Дженнифер Лопез, или хотите разжечь страсть в отношениях, то Reader's Digest собрал 15 лучших пляжей мира, которые выбирают звезды, и где секс буквально витает в воздухе.
Палмизана, Хвар, Хорватия
Сюда на отвязные вечеринки приезжают Принц Гарри, Джорджо Армани, Бейонсе и Джей-Зи. Здесь легко можно столкнуться со знаменитостями, которые прилетели инкогнито, чтобы насладиться солнцем, белоснежным песком и пообщаться со звездной публикой.
- 1. Парадайс-Бич, остров Миконос, Греция
- 2. Лас Салинас, остров Ивиса, Испания
- 3. Спринг-Бэй Бич, Виргинские острова
- 4. Эсперанса, Кабо Сан Лукас, Мексика
- 5. Копакабана, Рио-де-Жанейро, Бразилия
- 6. Пляж Пампелон, Сен-Тропе, Франция
- 7. Саут-Бич, Майами, Флорида
- 8. Снэппер Рокс, Австралия
- 9. Салин-Бич, Сен-Бартелеми, Карибские острова
- 10. Лальо, озеро Комо, Италия
- 11. Вайлеа-Бич, Мауи, Гавайи
- 12. Пристин-Коув, Негрил, Ямайка
- 13. Нануя-Леву, Ясава, Фиджи
- 14. Матира-Бич, Бора-Бора, Таити